Назван овощ, который быстро снимает боли в суставах

Назван овощ, который быстро снимает боли в суставах1
- 20.02.2021, 14:56
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Он содержит флавоноиды, способные оказать противовоспалительный эффект.
Людям, страдающим на боли в суставах при артрозе и остеоартрите медики рекомендуют добавить в рацион брокколи.
Этот сорт капусты содержит много питательных веществ, антиоксидантов, витаминов и минералов, а также флавоноиды, которые способны оказать противовоспалительный эффект, пишет cursorinfo.co.il.
Сульфорафан, содержащийся в брокколи, защищает суставы пациентов с артритом от поражения, благодаря торможению молекул, активирующих процессы воспаления.
Сульфорафан содержится и в других разновидностях капусты, но в брокколи его больше всего.
В брокколи много клетчатки, что стимулирует пищеварение и может избавить от таких неприятных ощущений, как вздутие живота, запор и диарея.
Британские ученые провели исследование на мышах, которое показало, что употребление брокколи способно замедлить течение остеоартроза, который уже поразил суставы человека.
По количеству кальция брокколи не уступает молочным продуктам, а также эта капуста содержит суточную норму витамина С. Людям с болезнями сердца эту капусту нужно обязательно включить в рацион. При сахарном диабете брокколи также обладает целебными свойствами.