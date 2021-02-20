Белорусы попали в ловушку безотзывных вкладов 4 20.02.2021, 15:22

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Как успеть забрать деньги из банка до начала масштабной девальвации?

Массовый вынос вкладов из белорусских банков немного замедлился. Отчасти потому, что изрядная доля самых крупных и доходных депозитов безотзывные. Это значит – деньги отданы банку на заранее оговоренный период и досрочный их возврат не предусмотрен.

Однако желание поскорее вернуть свои деньги не пропало, но даже усиливается при каждом скачке курса и прочих негативных экономических (а теперь – и политических) новостях.

Возможность досрочно вернуть безотзывной депозит на самом деле есть. Myfin.by собрал все условия такого возврата. Журналисты послали запросы в банки Беларуси и приводим полученные ответы (тех банков, что предоставили информацию).

БПС-Сбербанк

Досрочный возврат безотзывного депозита возможен только при наличии веской причины по заявлению клиента. При себе придется иметь паспорт и подтверждающие документы.

Перечень причин – оснований досрочного востребования безотзывных депозитов:

По исполнительным документам в соответствии с законодательством.

Потребуются исполнительные надписи нотариуса (или иные исполнительные документы);

Строительство, реконструкция, покупка жилья и другого недвижимого имущества (собственное либо близких родственников).

Потребуются договоры (предварительные договоры) долевого строительства, купли-продажи жилья (другого недвижимого имущества), жилищных облигаций, справка районного архитектора, свидетельство о государственной регистрации земельного участка и т.п.

На лечение (собственное, либо близких родственников).

Потребуется справка, выписка из истории болезни (другой документ) лечебного учреждения, документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельства о браке, о рождении (усыновлении), решения органов опеки и попечительства и др.).

Отъезд из Беларуси на постоянное место жительства.

Потребуется приглашение на работу и другие подтверждающие документы.

Смерть вкладчика.

Потребуются документы, представляемые наследниками в соответствии с законом, справка о смерти.

Смерть близких родственников вкладчика.

Потребуются документы, подтверждающие родственные отношения.

Расторжение трудового договора (контракта) с вкладчиком по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 6 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК РБ).

Потребуется трудовая книжка.

Болезнь вкладчика или его близкого родственника, повлекшая нетрудоспособность более одного месяца.

Потребуется подтверждающий документ, выданный учреждением (должностным лицом) системы здравоохранения.

Несчастные случаи (пожар, взрыв, затопление и др.); стихийные бедствия (ураган, наводнение и др.); катастрофы.

Потребуется справка из ЖЭС, сельсовета и т.п.

При досрочном снятии вклада банк пересчитает проценты по депозиту в сторону уменьшения.

Paritetbank

Если у клиента, нет веской причины для закрытия вклада, то он должен написать заявление. Данное заявление будет рассматриваться в течение 14 рабочих дней и банк даст ответ/

Вескими причинами для досрочного возврата могут стать:

Лечение вкладчика или его близких родственников (свойственников).

Для подтверждения потребуется справка медицинского учреждения о необходимости лечения, и (или) выписка из истории болезни, и (или) договор и (или) счет-фактура на оплату медицинских услуг, приобретение медикаментов, медицинской техники, документы, подтверждающие родство (свойство).

Обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования вкладчика или его близких родственников (свойственников).

Подтверждение – договор и (или) счет-фактура на оплату обучения; документы, подтверждающие родство (свойство).

Для резидентов РБ – переезд за пределы Беларуси самого вкладчика или его родственников (свойственников).

При отъезде на постоянное место жительства подтверждение – виза, решение о предоставлении права проживания за пределами РБ, прочие документы, подтверждающие выезд, документы, подтверждающие родство (свойство).

При отъезде по месту работы (по месту работы супруга(и)), подтверждение – виза, трудовой договор (контракт), копии документов, подтверждающие родство (свойство).

Приобретение, строительство жилья, садовых домиков вкладчиком или его близкими родственниками (свойственниками).

Подтверждение – договор купли-продажи, долевого строительства, купли-продажи жилищных облигаций. Копии документов, подтверждающие родство, свойство.

Смерть супруга(и) вкладчика или его близких родственников (свойственников).

Подтверждение – свидетельство о смерти; документы, подтверждающие родство, свойство.

Обстоятельства непреодолимой силы: несчастный случай, стихийные бедствия, пожар, потоп, наводнение, авиа (авто) катастрофа и пр. произошедшие с вкладчиком или его близкими родственниками (свойственниками).

Подтверждение – протокол, акт осмотра, прочие документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, документы, подтверждающие родство.

Необходимость исполнения обязательств перед кредиторами у вкладчика или его близких родственников (свойственников).

Подтверждение – решение суда, исполнительная надпись, требование о принудительном погашении кредитной задолженности.

Потеря источников дохода вкладчиком или его супругой (супругом).

Подтверждение – трудовая книжка.

Ошибка специалиста при открытии депозита.

Подтверждение – докладная записка структурного подразделения.

Все решается в отделении банка. При досрочной выдаче вклада будет пересчет процентов.

БелВЭБ

Банк готов рассмотреть вариант досрочного возврата безотзывного вклада при наличии следующих оснований:

Болезнь вкладчика, повлекшая его нетрудоспособность более одного месяца, возникшая после оформления депозита.

Болезнь близкого родственника вкладчика повлекшая его нетрудоспособность более одного месяца, возникшая после оформления депозита.

Смерть владельца счета.

Смерть близкого родственника вкладчика, после оформления депозита.

Расторжение трудового договора (контракта) с вкладчиком по пунктам 1, 2 и 6 статьи 42 ТК РБ после оформления депозита.

Установление владельцу счета I группы или II группы инвалидности после оформления депозита.

Под близкими родственниками понимаются супруг (супруга), родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка и внуки.

Белгазпромбанк

Банк согласен на досрочный возврат безотзывного вклада при ряде условий.

Необходимо письменное заявление вкладчика с указанием причин досрочного возврата срочного безотзывного вклада.

Потребность вкладчика в досрочном возврате депозита обусловлена следующими объективными причинами (подтвержденными документально):

смерть близкого родственника вкладчика;

документально подтвержденная необходимость, экстренной платной медицинской помощи вкладчику или его близким родственникам;

потеря вкладчиком трудоспособности на срок более чем на полгода;

порча жилого помещения вкладчика, влекущая невозможность проживания в нем;

получение вкладчиком первичной инвалидности 1, 2, 3 группы;

прекращение трудовых отношений вкладчика с нанимателем, подтвержденное документально (копия трудовой книжки).

Продолжительность незанятости вкладчика – от 1 месяца и выше.

Досрочное расторжение: если клиент досрочно расторгает депозит, то все проценты будут пересчитаны под ту процентную ставку, которая действует при досрочном расторжении.

Банк Дабрабыт

Досрочное расторжение вклада возможно только с согласия банка по заявлению клиента.

Документами, подтверждающими обоснованность досрочного расторжения вклада, могут быть:

справка о смерти или тяжелой болезни близкого родственника;

договор купли-продажи недвижимости (но, не договор о намерениях);

документы, подтверждающие форс-мажорные и обстоятельства непреодолимой силы.

Написать заявление можно в любом офисе банка либо оставить электронное обращение на сайте.

Проценты пересчитываются под ставку досрочного расторжения 0,0001%.

Беларусбанк

Ответ Беларусбанка пришел достаточно быстро, но был весьма лаконичным:

В соответствии с условиями договора вкладчик не вправе требовать досрочного возврата вклада (части вклада) и/или досрочного расторжения договора.

При досрочном закрытии вклада банк осуществляет пересчет процентов по ставке до востребования за весь срок хранения депозита:

в валюте 0,1% годовых;

в бел. рублях 0,5% годовых.

Следовательно – возможность вернуть вклад все таки-есть, но рассматривать вопрос будут в индивидуальном порядке, при обращении клиента.

Приорбанк

Ответ Приорбанка тоже был кратким, но, по сути, ясным:

При обращении клиента в банк за досрочным востребованием безотзывного вклада его заявление рассматривается в индивидуальном порядке.

Правила досрочных возвратов таких вкладов регулируется Национальным банком и производятся в исключительных случаях, связанных с жизнью и здоровьем клиента или его родственников.

А что другие банки?

По отзывам клиентов и консультантов других банков, ситуация в них примерно такая же. Чаще всего говорят, что просить о снятии безотзывного вклада следует в индивидуальном порядке. Общими для разных банков причинами называют:

серьезную болезнь вкладчика или его близких, если требуется дорогое платное лечение;

получение вкладчиком инвалидности I-II группы;

смерть вкладчика, часто – супруга (супруги) вкладчика;

потеря работы не по вине вкладчика и продолжительно безработное состояние;

срочную потребность в деньгах в связи со стихийным бедствием, пожаром и другими подобными обстоятельствами.

Всегда выдают любые вклады по решению суда. Однако эти деньги обычно идут не вкладчику, но на погашение его обязательств.

Строительство, приобретение недвижимости и обучение признают основаниями для выдачи средств не везде.

Главное, что объединяет все банки – индивидуальное рассмотрение каждого заявления на досрочный возврат. Рассматривают обычно 14-15 дней. Положительное решение нигде не гарантируют.

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