Ледяной круг, шуга, световые столбы: природные явления, которые удивили белорусов зимой этого года 20.02.2021, 15:32

Фото: tut.by

Небо посылает знаки?

Снег и 20-градусный мороз в Бресте уже можно считать аномальным явлением. Как поется в одной известной песне, такого снегопада давно не помнят здешние места. В конце января на юго-западе Беларуси нанесло больше 20 см снега! Невиданная роскошь для местности, где зимы как с картинки не видят годами. Но kp.by рассказывает о других, еще более удивительных явлениях.

Ледяной круг на реке в Каменце

Фотографии и видео идеально ровного ледяного круга на реке Лесная в Каменце, что в 40 км от Бреста, вовсю разлетаются по соцсетям. Это что-то невиданное: мало того, что лед образовался в форме круга, так он еще и вращается!

– В Каменце есть мост через реку Лесная. В этом месте получается такое как бы бутылочное горлышко: река проходит под мостом, потом резко расширяется, образуется небольшой водоворот. Недавно резко пришел сильный мороз, на реке начал становиться лед. Крупные льдины попали в водоворот, их закрутило, масса льда стала наращиваться – и образовался круг. Он без малого от берега до берега! В диаметре около 25-27 метров, – рассказывает «Комсомолке» Андрей Осташеня.

Теоретически, подобные круги могут образоваться при резком похолодании на любой реке с водоворотом, но это все равно случается редко.

Это ни разу не аномальное явление, но все равно удивительное, в особенности, для юга страны. На реке Западный Буг, который протекает в Брестской крепости и по которому проходит государственная граница Республики Беларусь, наблюдали шугоход! Его можно было увидеть 17-18 января. Шуга в виде рыхлых, немного даже кучерявых ледяных кругов образовалась в 20-градусные морозы. Из-за того, что воды Западного Буга довольно бурные, на реке началось движение льдин вниз по течению – шугоход.

Обычно шуга появляется перед тем, как станет лед, или на незамерзающих стремительных реках – как Западный Буг.

Зимой 2018-го шугоход наблюдали на Припяти. И только оцените, какую мощь в себе несет это явление! Тогда из-за шуги пришлось разводить понтонный мост, потому что лед повредил крепление тросов - понтон уплыл вниз по течению. А еще шуга может забивать русло реки, в гидрологии это называется зажор льда. Уровень воды в следствие этого поднимается, и это чревато подтоплениями.

Световые столбы в Пинске

Из-за этих световых столбов от земли до неба столицу белорусского Полесья можно было бы заподозрить в связях с инопланетянами. Ну или расценить их как предзнаменование в канун Крещения. Но всему виной снова оказались неожиданно грянувшие сильные морозы и высокая влажность – не даром столбы появились в крае болот.

Световые столбы – это оптический эффект. Он возникает, когда влажный воздух из-за мороза превращается во взвесь мелких кристаллов льда. Городское свечение преломляется и отражается в этих льдинках – и так получаются столбы света.

Снова световые столбы – уже в Минске!

Такие же столбы, как в Пинске, проявились и в столице. Они образуются благодаря городскому свечению, но столица светится уж слишком сильно, потому на фото они не очень хорошо видны. Но повезло тем, кто видел это удивительное явление в живую! Конечно, не северное сияние, но все же красиво.

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