США обвиняет хакеров из Северной Кореи в краже $1,3 миллиарда для правительства
- 20.02.2021, 15:41
Xакеры работали не только с территории КНДР, но и из других стран.
Министерство юстиции США обвиняет трёх сотрудников военной разведки Северной Кореи в серии кибератак. Злоумышленники пытались похитить $1,3 млрд в криптовалюте и традиционных валютах у банков и других ведомств, пишет dev.by.
Three North Korean Military Hackers Indicted in Wide-Ranging Scheme to Commit Cyberattacks and Financial Crimes Across the Globe https://t.co/XiGrrYpllq— Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2021
Программистов обвинили в операциях по взлому и распространении вредоносного ПО. Цель — получение средств для правительства страны.
Как сообщает Минюст, Джон Чан Хек, Ким Ир и Пак Чин Хек работали на спецслужбы Северной Кореи.
Их подозревают во множестве преступлений. Среди операций хакеров — атака на Sony Pictures Entertainment, попытка взлома серверов банков Вьетнама, Бангладеша, Тайваня и других стран, распространение вымогательского ПО и кража персональных данных.
Программистов обвиняют в создании вредоносных криптовалютных приложений, краже криптовалют «на десятки миллионов долларов».
«Сотрудники спецслужб из Северной Кореи используют клавиатуры, а не оружие. Они крадут цифровые кошельки с криптовалютой вместо мешков с наличными и являются главными грабителями банков в мире», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джона Демерса.
Как отмечается, хакеры работали не только с территории КНДР, но и из других стран, включая Китай и Россию.