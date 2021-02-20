США обвиняет хакеров из Северной Кореи в краже $1,3 миллиарда для правительства 20.02.2021, 15:41

Xакеры работали не только с территории КНДР, но и из других стран.

Министерство юстиции США обвиняет трёх сотрудников военной разведки Северной Кореи в серии кибератак. Злоумышленники пытались похитить $1,3 млрд в криптовалюте и традиционных валютах у банков и других ведомств, пишет dev.by.

Three North Korean Military Hackers Indicted in Wide-Ranging Scheme to Commit Cyberattacks and Financial Crimes Across the Globe https://t.co/XiGrrYpllq — Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2021

Программистов обвинили в операциях по взлому и распространении вредоносного ПО. Цель — получение средств для правительства страны.

Как сообщает Минюст, Джон Чан Хек, Ким Ир и Пак Чин Хек работали на спецслужбы Северной Кореи.

Их подозревают во множестве преступлений. Среди операций хакеров — атака на Sony Pictures Entertainment, попытка взлома серверов банков Вьетнама, Бангладеша, Тайваня и других стран, распространение вымогательского ПО и кража персональных данных.

Программистов обвиняют в создании вредоносных криптовалютных приложений, краже криптовалют «на десятки миллионов долларов».

«Сотрудники спецслужб из Северной Кореи используют клавиатуры, а не оружие. Они крадут цифровые кошельки с криптовалютой вместо мешков с наличными и являются главными грабителями банков в мире», — говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джона Демерса.

Как отмечается, хакеры работали не только с территории КНДР, но и из других стран, включая Китай и Россию.

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