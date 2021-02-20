Ученые раскрыли важную тайну египетского фараона 20.02.2021, 15:55

Иллюстрационное фото

Открытие проливает свет на поворотный момент в истории Египта.

Египетские ученые провели компьютерно-томографические исследования мумии фараона Секененра Таа II и предложили новую версию событий, происходивших непосредственно до и после его смерти. Выводы экспертов были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine, пишет korrespondent.net.

Фараон Секененр Таа II правил Верхним Египтом в 1569-1554 годах до нашей эры. Его мумия была обнаружена в 1880-х годах. Первое исследование, проведенное в 1886 году, выявило несколько серьезных травм головы, которые привели к его смерти.

Подлинная причина гибели Секененра представляет определенный исторический интерес, так как она косвенным образом привела к объединению Египта.

Мнения ученых насчет обстоятельств смерти фараона разделились. Одни считали, что он погиб на поле боя во время битвы с гиксосами, другие предполагали, что он был схвачен в бою и казнен, третьи – что его убили во сне в результате дворцового переворота.

Исследователи из Каирского университета использовали современные медицинские технологии, чтобы выяснить детали гибели правителя, не повреждая при этом саму мумию.

КТ-сканирование и последующая компьютерная обработка рентгеновских снимков выявили, что руки фараона в момент смерти были связаны за спиной, а смертельные удары наносились пятью различными видами оружия.

"Смерть Секененры была скорее всего церемониальной казнью. При обычной казни связанного заключенного вряд ли палач будет наносить пять ударов под различным углом и разным оружием. Это говорит о том, что Секененра действительно находился на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет", – подчеркнула ведущий автор исследования доктор Сахар Салим.

Специалисты также установили, что фараону на момент гибели было около 40 лет.

Кроме того удалось выявить, что бальзамировщики искусно скрыли раны на голове правителя под слоем бальзамирующего материала, аналогичного наполнителям, используемым в современной пластической хирургии. По мнению авторов, это означает, что мумификация происходила в реальной лаборатории, а не в плохо оборудованном месте, как полагали ранее.

Открытие проливает свет на поворотный момент в истории Египта: смерть Секененра побудила его преемников продолжить борьбу за объединение Египта и положила начало Нового царства.

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