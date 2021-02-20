История эпично спасшегося от силовиков на такси парня 1 20.02.2021, 16:19

Оказался самбистом – протестовал в БГУФК и планирует открыть свой спортивный клуб.

В белорусских протестах, которые продолжаются вот уже более полугода, хватает эпичных историй спасения от силовиков, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль. Методы весьма спортивные – по-другому никак: кто-то уехал на велосипеде, кто-то переплыл реку, но, пожалуй, самым популярным видео стал побег парня в районе станции метро «Пушкинская» до такси, водитель которого, несмотря на применение силовиками шокера и дубинок, объехал впереди стоявшие машины и рванул куда подальше в стиле Даниэля из знаменитой киносерии, разве что крылья не выпустил. Как оказалось, добежавшему до него парню помогла серьезная спортивная подготовка – правда, не в беге, а в самбо.

Ролик выше был снят вечером 23 сентября – ранее в тот день случилась тайная «инаугурация» Лукашенко, и возмущенные белорусы массово вышли на улицы Минска и других городов.

Вообще это видео могло и не быть опубликовано – раздосадованные упущенной «добычей» силовики переключились на снимавших. Камеру держал журналист Артем Майоров – они вместе с коллегой Михаилом Ильиным вели стрим для «Еврорадио». Ребят положили лицом в асфальт и заставили удалить все найденное на телефонах видео, но потом отпустили – и, как оказалось, до самого свежего фрагмента съемки каким-то чудом не добрались, так что он тут же был отправлен в редакцию. К сожалению, позже Майорову пришлось отсидеть 15 суток – после того как его задержали 18 октября в самом начале «Партизанского марша».

Вскоре после эпизода на связь с независимыми медиа вышли и главные герои. Правда, в случае с таксистом все интервью вышли только 5 ноября – в тот день он сообщил журналистам, что благополучно выехал за границу. Оказалось, что водителя зовут Евгений, ему 21 год, он за полгода до невероятного случая переехал в Минск из Гродненской области – зарабатывать, что на малой родине делать было очень сложно. Для этого парень арендовал машину, на которой и ехал 23 сентября вместе со своей девушкой Светланой. В тот вечер Евгений не таксовал, а приехал на «Пушкинскую» как протестующий – в мирных акциях он участвовал и раньше. «Моя семья изначально была против Лукашенко. Все считают, что мы могли бы жить как Швейцария, только нас обокрали», – объяснял свою позицию таксист.

Пара ненадолго вышла из машины, но увидела очень большое количество силовиков и поспешила вернуться в авто. Подъехав к светофору на пересечении улиц Берута и Притыцкого, Евгений увидел, что в его сторону бежит парень, за которым гонятся силовики. Через открытое окно авто водитель позвал его в свою машину. «Все видели, как они избивают. Парень мог остаться покалеченным, я не мог этого допустить», – объяснил таксист, ради незнакомца рискнувший собой.

«Бегун» смог сориентироваться, откуда идет звук, и запрыгнул в салон. В этот же момент к Евгению подбежал силовик и ударил электрошокером – но таксист сумел отбросить руку атаковавшего. Другие силовики успели несколько раз садануть по корпусу машины дубинками, один разбил заднюю форточку – а вот нажать на ручку какой-нибудь из дверей, которые водитель в спешке не успел заблокировать, ни один из «бронежилетов» не додумался, что и спасло всю компанию наряду с мастерством сумевшего объехать все препятствия мужчины за рулем, который в тот момент был настолько сосредоточен, что забыл испытать страх. Евгений повернул в ту сторону улицы, где автомобилисты в знак протеста ехали очень медленно, но быстро объяснил потоку ситуацию – и солидарные белорусы, конечно, дали такси проехать.

Спасенному парню пара дала конфету и воды, чтобы тот успокоился. Покружив для острастки по городу, Евгений отвез «бегуна» поближе к названному им месту жительства, после чего вернулся с девушкой домой. Вскоре Евгений узнал о видео, на которое попал его подвиг – в тот момент он подумал, что лучше бы записи не существовало, представив себе возможные последствия. Таксист на время перестал брать заказы и принимать вызовы с незнакомых номеров, но быстро столкнулся с отсутствием денег – и решил чинить машину. Стекло на место разбитого вставили еще на стипендию Светланы, а потом водителю помогли фонды солидарности – в том числе нашлась СТО, залатавшая остальные повреждения бесплатно. Какое-то время Евгений еще провел в Беларуси, пугаясь каждой включенной мигалки, но, как уже говорилось, в ноябре смог уехать из страны. На вопрос, не жалеет ли он о случившемся, водитель ответил, что, снова попав в ту ситуацию, поступил бы точно так же.

Одно из интервью Евгения набрало больше двух миллионов просмотров на YouTube.

Спасенный парень дал первый анонимный комментарий на следующий день после эпизода. Он не скрывал, что пришел поддержать протест, а по приезде автозаков убежал во двор и держал дверь одного из подъездов, чтобы в нем могли укрыться люди. Однако в один момент из ниоткуда рядом появилась группа силовиков, от которой парень спрятаться не успел. Чудом вырвавшись, он побежал куда глаза глядят, обминая желавших его задержания, как вдруг услышал: «Давай, ко мне запрыгивай!». Далее последовало чудесное спасение – особенно парня впечатлило, что таксист не взял с него никаких денег.

Личность «бегуна» была раскрыта только 19 февраля. Им оказался минчанин Роман Рутковский, которому на момент эпизода еще не исполнилось девятнадцати лет. Рутковскому действительно помогла спортивная подготовка – он воспитанник столичной СДЮШОР по самбо и еще недавно был студентом второго курса в БГУФК, где учился как раз на тренера по этому виду спорта. На президентских выборах-2020 он голосовал за Светлану Тихановскую и был уверен, что власти не смогут избежать объявления ее победы. Узнав официальную версию результатов, вечером 9 августа Роман отправился на Немигу и с тех пор редко пропускал акции. Когда начался учебный год, парень присоединился и к студенческому протесту, хотя в его университете это было сложно.

Вечером 23 сентября Роман был возмущен тайной инаугурацией, оценив ее как «плевок в лицо», поэтому и вышел на улицу в районе «Пушкинской» – а дальше мы уже знаем: если бы не попавшийся точно вовремя на пути Евгений, парень вряд ли вернулся бы домой. Однако проблемы у Рутковского все равно появились: его как-то смогли опознать в вузе и, по словам парня, вынудили написать заявление на отчисление. Несколько недель после этого Роман скрывался и зарабатывал грузчиком деньги на отъезд из страны. Новой локацией стала Польша – туда парень сумел получить гуманитарную визу. Водитель международного автобуса, увидев документ, запугал парня тем, что с таким его точно развернут белорусские пограничники, однако барьер был успешно пройден, а польским представителям власти, спросившим о причине эмиграции, парень просто показал то самое видео – и получил респект.

Сейчас Роман учится на подготовительных курсах в одном из университетов – если летом сдаст экзамен на знание польского языка, то сможет пройти собеседование в желаемый вуз. Парень хочет продолжить тренировки и обучение по специальности, но еще больше – лично в спокойной обстановке поблагодарить своего спасителя-таксиста. Рутковский также признается, что гордится своим коллегой по виду Степаном Поповым, одним из активистов Свободного объединения спортсменов, потому что он, как и многие другие именитые спортсмен, не боятся рискнуть карьерой ради борьбы за справедливость.

Роман не жалеет, что пошел на ту самую акцию протеста, и мечтает поскорее вернуться в Беларусь, где собирается через 10 лет открыть собственный спортивный клуб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».