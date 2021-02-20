Мир столкнулся с новой загадкой коронавируса 1 20.02.2021, 16:22

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Вторая волна пошла на спад.

По всему миру, кроме Ближнего Востока, в прошлом месяце фиксировалось стабильное снижение количества заражений.

Цифры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что на последней неделе количество новых заражений составило 2б7 миллионов — это на 16% меньше, чем на прошлой неделе. Эта цифра сокращается пятую неделю подряд, меньше и умерших от болезни, пишет nn.by.

Скорее всего цифры снижаются в Африке и странах западной части Тихоокеанского региона, страной с самым большим спадом новых заболеваний стала Мьянма.

Единственный регион, где количество новых случаев ковида растет, — Восточное Средиземноморье. Статистика показывает, что мир уже прошел пик второй волны пандемии.

По словам директора ВОЗ Тэдраса Гебреисуса, спад в цифрах демонстрирует эффективность простых мер профилактики — таких, как ношение масок.

Но эксперты подчеркивают: принципы борьбы с пандемией очень отличались в разных странах, однако количество новых случаев и новых смертей падает во всем мире.

Профессор Саймон Кларк из британского Университета Ридинга объяснил для «Дейли мейл», что вакцинация от ковида пока охватила слишком малую долю населения, чтобы это могло повлиять на мировой уровень заболеваемости. Между тем Кларк видит два рациональных объяснения спада. Он считает, что одной из причин может быть сезонность.

Морозная зима этого года в Северном полушарии и летний зной в Южном полушарии временно затормозили распространение вирусов. Другой причиной уменьшения цифр, как считает эксперт, может быть эффект карантинных мер, в частности, ограничение на путешествия.

Всего на данный момент в мире от ковида, по официальной статистике, умерло почти 2,5 миллиона человек. Реальная же смертность намного выше. Если в странах Западной Европы, США и Латинской Америки количество учтенных смертей от ковида и «лишней смертности» расходится минимально, то в некоторых странах бывшего СССР и Азии эта разница составляет разы и даже десятки раз. Так, из статистики, переданной Беларусью в ООН, стало известно, что в нашей стране «лишняя смертность» во втором квартале 2020 года превышала официальные потери от коронавируса в 14,7 раза.

Внутри Беларуси в прошлом году статистика смертности, как и заболеваемости пневмонией, была засекречена.

Остановить пандемию должна массовая вакцинация, которую начали десятки стран на разных континентах. Лидеры по вакцинации на сегодня — Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Британия. Евросоюз намерен полностью вакцинировать население до конца лета. В Беларуси пока первой дозой вакцинированы только медики.

Евросоюз использует для вакцинации немецко-американскую вакцину Pfizer. Украина, вероятно, сделает ставку на китайскую Sinovac. Беларусь, по словам представителей властей, планирует вакцинирование российской Sputnik V, которая лабораторно также показала высокую эффективность.

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