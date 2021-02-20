В центре Брюсселя вывесили баннер в поддержку белорусских журналисток1
- 20.02.2021, 16:26
Бельгия солидарна с белорусами в борьбе за свободу.
В центре Брюсселя вывесили баннер в поддержку белорусских журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.
- Бельгия это цивилизованная страна без диктатуры, которая поддерживает борьбу белорусов за свободу! - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.
Напомним, что 18 февраля две журналистки «Белсата» – Дарья Чульцова и Екатерина Андреева – были осуждены на два года лишения свободы по необоснованным обвинениям.