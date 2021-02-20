«Работаю на заводе почти 20 лет и с таким именно абсурдом столкнулась впервые» 16 20.02.2021, 17:03

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Частный завод в Гомеле в шоке от решений местной администрации.

- Я работаю здесь почти 20 лет и с таким именно абсурдом столкнулась впервые, — рассказывает Еврорадио помощница директора СЗАО “Сантекс” Татьяна Беломутова. Возмущение вызвало письменное распоряжение, которое пришло на негосударственный гомельский завод из администрации Советского района.

Работников “Сантекс” поставили перед фактом: “СРОЧНО! В весенний период 2021 года Ваше предприятие (организация) будет осуществлять работы по посадке деревьев” на территории района.

В связи с этим до 28 февраля завод обязуют заключить договоры с лесхозами и питомниками, до 1 марта отобрать саженцы и до 1 апреля заплатить за их поставку.

Более того: в срок до 20 марта “необходимо подготовить не менее двух колышков жёлтого цвета для каждого саженца, гофру, подвязочный материал, грунт, определиться с тем, как будет осуществлён полив саженцев при посадке и далее согласно графика полива до их передачи на баланс эксплуатирующей организации”.

Согласно документу, посадку деревьев необходимо осуществить с 20 марта по 20 апреля 2021 года. Такой подход администрации района напоминает предпервоапрельскую шутку.

“Вообще-то, это не по профилю, — говорит помощница директора. — Что значит мы посадим? Кто и как посадит? Абы как? Это выкинутые деньги! Мы не против сажать деревья, всё это хорошо. Но мы не знаем, какие деревья, как их правильно сажать, их же и поливать надо. В городе есть организации, которые занимаются озеленением. Если у них нет денег, то можно просто попросить денег, а не то, чтобы мы их сами закупали и сажали.

Мы вообще занимаемся металлообработкой. Нам что — снимать людей с работы? Слесарей отправлять сажать деревья или что? А поливать их они будут пешком ходить, потому что машин у нас нет. Это какой-то абсурд”.

Татьяна рассказывает, что за время её работы на предприятии случалось всякое: могли, например, попросить выделить деньги на закупку инвентаря ко Дню города, поздравить ветеранов с каким-нибудь праздником, убрать территорию… В зависимости от ситуации на “Сантекс” принимали решение — “когда-то отказывали, когда-то нет”.

В письме из администрации района не указано, сколько конкретно деревьев должны посадить заводчане, а написано, что “количество доведено по телефону”. На заводе говорят о ста саженцах.

“Это устная договорённость, звонили нашему идеологу, — поясняет собеседница. — Последние года два такую информацию письменно не доводят. Двумя-тремя деревьями точно не обойдётся — всё-таки завод, средний бизнес".

Помощница директора считает, что обязывать негосударственное предприятие закупать саженцы и сажать деревья — то же самое, что заставлять его оформлять ведомственную подписку:

“Раньше в администрации обсуждали, на сколько изданий мы должны подписаться, утверждали и письменно доводили до нас, теперь просто звонят: “Надо подписаться на столько-то”. Это то же самое. Законно? Нет. Это всё добровольно-принудительно”.

“Мы планируем проводить мероприятия по озеленению, и наши предприятия нам помогают”, — говорит начальник жилищно-коммунального отдела и благоустройства администрации Советского района Гомеля Андрей Харыбин. На основании какого закона можно обязать негосударственное предприятие закупать саженцы, сажать деревья и организовывать за ними уход, чиновник комментировать отказался.

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