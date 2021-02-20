Впервые после «черных полковников»: Может ли Совет Европы исключить РФ из-за Навального? 4 20.02.2021, 17:41

Юристы называют ситуацию с Навальным уникальной.

Отказ российских властей освободить оппозиционного политика Алексея Навального по требованию ЕСПЧ может привести к исключению или выходу России из Совета Европы. Такое в Страсбурге случилось лишь однажды - с Грецией, во время правления "черных полковников" полвека назад. Юристы называют ситуацию с Навальным уникальной, пишет ВВС.

16 февраля ЕСПЧ принял обеспечительные меры по новому делу Навального - о нарушении властями России его права на жизнь (статья 2 Конвенции о защите прав человека). "Навальный до этого обвинял власти, что они его отравили, а теперь находится в тюрьме под их полным контролем", - уведомила Страсбург защита политика.

В ходатайстве о срочных мерах (текст есть у журналистов) приводились косвенные доказательства угрозы: самолет с Навальным и сотнями других пассажиров власти перенаправили из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево, его задержали без права на юридическую помощь, а в СИЗО "Московская тишина", где он находится, до этого случались самоубийства и смерти задержанных.

ЕСПЧ потребовал освободить оппозиционера из-за угрозы его жизни и здоровью до рассмотрения его жалобы по существу, но власти России сделать это отказались.

20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение об отправке Навального в колонию по делу "Ив Роше".

ЕСПЧ принимает обеспечительные меры в рамках правила 39 собственного регламента еще до рассмотрения дела по существу. Это бывает в исключительных ситуациях: в 2020 году из 220 таких ходатайств по российским делам суд удовлетворил всего 36. Государство должно исполнять такие промежуточные решения немедленно.

Неисполнение требований считается нарушением 34-й статьи Конвенции, по ней государство обязано не препятствовать "эффективному осуществлению" права заявителя жаловаться в Страсбург. ЕСПЧ назначает за это компенсацию заявителю.

Россия и раньше нарушала эту статью: людей высылали в опасные для них страны или похищали, заключенным не обеспечивали указанный ЕСПЧ уровень медпомощи. Но в таких случаях власти никогда не заявляли, что бездействовали намеренно, и обещали не допускать этого в будущем.

Сейчас минюст России впервые заявил, что "обеспечительные меры вообще не предусмотрены Конвенцией", и Россия раньше их исполняла "по доброй воле".

В минюсте, МИДе и в Кремле требование ЕСПЧ считают неправомерным.

По российской Конституции право признавать решение ЕСПЧ неисполнимым есть только у Конституционного суда (КС). Для этого он должен признать, что требование ЕСПЧ освободить Навального противоречит Конституции.

Обратиться с таким запросом в КС, кроме минюста, могут правительство, Верховный суд и президент.

При этом для Страсбурга решение КС юридического значения не имеет. Право толковать Европейскую конвенцию принадлежит только ЕСПЧ, а контролировать исполнение его решений может только Комитет министров Совета Европы.

Могут ли Россию исключить из Совета Европы?

У Комитета министров Совета Европы может быть несколько вариантов реакции на отказ России освободить Навального. "Могут утопить в разговорах, подождать постановления по этому делу по существу, - говорит главный редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев. - Но могут и обратиться в ЕСПЧ о неисполнении его решения по делу "Ив Роше" в рамках 46-й статьи Конвенции - повторить историю с делом Ильгара Мамедова".

Речь идет о процедуре признания государства Большой палатой ЕСПЧ нарушителем Конвенции. Сорок шестая статья обязывает государство всегда исполнять постановления ЕСПЧ и позволяет Комитету министров запросить Большую палату, исполнено ли это обязательство в конкретном деле.

Процедура была придумана в 2010 году как форма политического давления: в Страсбурге считают, что угроза прибегнуть к ней должна действовать как эффективный стимул. Но применили ее всего один раз - в похожем случае с азербайджанским оппозиционером Ильгаром Мамедовым.

Азербайджан угрожал Совету Европы выходом из организации, но в итоге оппозиционера освободил и обвинения с него снял.

Навальный попросил принудить Россию исполнять решения ЕСПЧ. Это редкая процедура

"Да, единственный прецедент, созданный Ильгаром Мамедовым, пойдет на пользу многим, но Навальный должен знать, что для того, чтобы применить это правило, находясь за решеткой, мы должны были вести переписку с Комитетом министров в течение трех лет, - отреагировал на российскую историю сам Мамедов в "Фейсбуке". - На подведение итогов дела у нас ушло 2,5 года. Другими словами, это очень медленный процесс, но если у него есть силы заявить о своем праве, пусть он этого потребует".

В деле "Ив Роше" ЕСПЧ признал, что суд над Навальным был несправедливым, а приговор незаконным. Устранить негативные последствия таких нарушений - обязанность государства. Но в России приговор не отменили, а наказание по нему ужесточили: сначала продлили испытательный срок, а в феврале 2021 года условное осуждение заменили реальным.

20 февраля решение об отправке Навального в колонию вступило в силу. Вопрос о том, можно ли считать решение ЕСПЧ по "Ив Роше" исполненным, Комитет министров Совета Европы рассмотрит уже в начале марта.

Если Россия к тому моменту не освободит Навального, это повысит шансы на возбуждение Комитетом министров процедуры по 46-й статье в деле "Ив Роше", говорит профессор Школы права и социальной справедливости университета Ливерпуля Константин Дегтярев.

Но в итоге от сторон потребуется конкретная реакция, предупреждает он. Если ЕСПЧ подтвердит, что решение не было исполнено, то либо России придется снять обвинения с Навального, либо ее придется исключить из Совета Европы. Иное, по мнению эксперта, будет означать для Совета Европы "полную потерю лица".

Между тем, у Совета Европы есть и прямая возможность исключить Россию за грубое нарушение статьи 3 Устава Совета Европы, которая требует от государства соблюдать принцип верховенства права, права человека и "активно сотрудничать" для достижения целей Совета Европы. С 2020 года исключить можно и по новой процедуре через мониторинговую комиссию ПАСЕ.

"Все эти процедуры можно запустить в любой момент, но в любом случае на них уйдут месяцы или годы", - полагает Берестнев.

От выхода России из Совета Европы россияне проиграют, уверен он: граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ по неполитическим делам, которые Россия традиционно признает, при этом ЕСПЧ будет еще несколько лет выносить решения по российским жалобам, но контролировать их исполнение никто уже не будет.

Кого и за что исключали из Совета Европы?

Исключить государство из Совета Европы Комитет министров решил только один раз - из-за массовых нарушений прав человека "черными полковниками" в Греции (военной диктатурой правого толка). Инициаторами разбирательства выступили в 1967 году Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды. Затем были приостановлены полномочия греческих делегатов в ПАСЕ.

В 1969 году Комитет министров запустил процедуру исключения Греции из Совета Европы. Властям было предложено немедленно освободить задержанных в административном порядке, прекратить пытки и жестокое обращение.

Греция в ответ обвинила структуры Совета Европы в "вопиющей антигреческой деятельности" и нарушении процедур. Накануне исключения Греция объявила о выходе из Совета Европы сама и окончательно покинула его в 1970 году.

После падения режима в 1974 году греков приняли в Совет обратно. Для этого им пришлось вновь ратифицировать Конвенцию.

Россия впервые оказалась на грани исключения из Совета Европы в 2000 году из-за нарушений прав человека в Чечне. Но дело ограничилось приостановкой права голоса российской делегации в ПАСЕ, в 2001 году его восстановили. Более затяжной конфликт из-за присоединения Крыма к России также не привел к ее исключению.

ПАСЕ и трое членов Совета Европы - Нидерланды, Германия и Великобритания - уже призвали Россию немедленно освободить Навального.

"Расстановка сил в Совете Европы серьезно изменится в мае, после того как председательство в этой международной организации на полгода перейдет от Германии к Венгрии. Германия ведет самостоятельную, сильную внешнюю линию, венгры хотя и относятся к России лучше, но менее авторитетны и слабее среди других европейцев. Так что позиция Совета Европы по России будет непредсказуема", - предупреждает Юрий Берестнев.

"Отравление Навального и требование его освобождения - уникальная для ЕСПЧ ситуация, она может повлечь и уникальные последствия", - заключает Константин Дегтярев.

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