Биткоин достиг рекордной отметки в $57 тысяч 6 20.02.2021, 18:14

За сутки биткоин подорожал на 8,3%.

Стоимость биткоина 20 февраля превысила отметку в $57 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk, пишет «Гордон».

Максимальное значение, которого сегодня достигла криптовалюта, составило $55 492. За сутки биткоин подорожал на 8,3%.

Предыдущий рекорд биткоин установил 19 февраля, когда валюта достигла $55 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.

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