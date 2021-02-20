Как один из самых титулованных пловцов Беларуси выступил против Таракана 2 20.02.2021, 19:21

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Павел Санкович искренне не понимает, почему некоторые спортсмены выступают за режим.

Белорусские спортсмены продолжают солидаризироваться с репрессированными коллегами, пишет для «Трибуны» Алесь Коваль. Одним из последних примеров стал лот капитана сборной Беларуси по баскетболу Екатерины Снытиной, выставившей свою бронзовую медаль Евробаскета-2007. За награду удалось выручить более 10 тысяч долларов. Все деньги ушли в Белорусский фонд спортивной солидарности. Организация, возглавляемая Александрой Герасименей, поддерживает спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, не только о материально, но оказывает юридическую и психологическую помощь.

Самую свежую инициативу организовал пловец Павел Санкович, запустивший международную кампанию по сбору средств для белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции. Собранные деньги также пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Кто такой Санкович

Минчанин Санкович – один из самых титулованных пловцов Беларуси. На его счету 60 национальных рекордов в плавании на спине и баттерфляем. Павел представлял Беларусь на трех Олимпиадах (2008, 2012, 2016). Среди его главных достижений отметим бронзу на чемпионате Европы-2014 на 100 м баттерфляем и десять медалей на ЧМ и ЧЕ на короткой воде.

В январе 2013-го Санкович вместе с женой, известной пловчихой Светланой Хохловой, переехал в США, где параллельно начал изучать социальные науки в Университете Флориды. В 2019-м белоруса назначили главным тренером по плаванию в Maclay School (Таллахасси, штат Флорида). Также Санкович вместе с супругой является совладельцем United Swim Club.

Близко к сердцу Павел принял события во время избирательной кампании-2020 в Беларуси. Санкович стал одним из первых белорусских спортсменов, кто высказался в поддержку задержанного потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико.

После 9 августа Санкович следил за событиями, происходящими на Родине. В Беларуси у пловца остались родственники, друзья и знакомые спортсмены. Павел переживал из-за давления государства в отношении клуба плавания Герасимени, с которой вместе выступал в сборной. Напомним, детской школе призерки двух Олимпиад не продлили аренду.

«В стране не должно быть никакого преследования по политическим мотивам. Если оно происходит, значит, в стране не работает закон, в стране диктатура», – прокомментировал новость пловец.

Вскоре Санкович подписал письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия. Кроме этого, Павел назвал Министерство спорта отголоском книг Джорджа Оруэлла. Спортсмен выразил готовность «выступить посредником в формировании новой, независимой федерации плавания Беларуси» и пообещал при необходимости предоставить план действий и структуру организации. Санкович искренне не понимает, почему некоторые спортсмены выступают за режим Лукашенко, который якобы им платит.

«А деньги откуда государство берет, кто его кормит не задумывался? Кто работодатель гражданина с усами и лысиной?» – задавался вопросами Павел.

В ближайшем будущем Санкович не планирует возвращаться на Родину. И дело не в том, что доходы за океаном в разы выше белорусских. Спортсмена волнует, что в Беларуси бизнес сталкивается с многочисленными рисками.

«В Беларуси нет гарантий от государства, что твой бизнес завтра не заберут или он куда-то не испарится. В любой момент у нас могут ввести какую-нибудь поправку к закону, и задним числом окажется, что ты что-то нарушил», – резюмировал Санкович.

Что за инициатива

13 февраля Санкович начал личный сбор средств, назвав его Athletes for Freedom, на сайте GoFundMe. Это известная краудфандинговая платформа, работающая в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах и Испании. Она позволяет людям находить средства для любого повода – от торжеств на выпускной до сбора денег на лечение. За последние десять лет GoFundMe собрал более 9 миллиардов долларов благодаря взносам около 120 миллионов доноров.

В описании под сбором Санкович объясняет, что не может оставаться безучастным и молчаливо наблюдать за тем, что происходит на его Родине.

«Я не могу спокойно просыпаться и читать новости, которые доставляют словно из ада. Я не могу спокойно засыпать и обнимать своих детей, зная, что тысячи белорусов лишены этой возможности», – пишет Санкович.

За последние полгода пловец прошел через различные стадии депрессии, страха и гнева. В итоге спортсмен пришел к выводу, что постов в социальных сетях и единичных пожертвований мало.

«Я создал эту кампанию, чтобы помочь спортсменам бороться за свои права, продолжать профессиональную карьеру и, что более важно, представлять весь белорусский народ, а не только Лукашенко, на мировой арене и Олимпийских играх», – заявил Санкович.

В целях Athletes for Freedom собрать минимум 200 тысяч долларов. Эту цифру для «Трибуны» подтвердил сам пловец. Хотя Санкович надеется, что итоговая сумма получится больше.

От кого ждет помощи

Кампания нацелена не только на белорусов зарубежья, но и иностранцев, которые переживают за судьбу репрессированных спортсменов. Привлекать внимание к сбору средств Санкович собирается не только через русскоязычные СМИ, но и местные американские. Также спортсмен хочет привлечь свои личные контакты и знакомых друзей.

«Поддержка «спортсменов свободы» состоит исключительно из добровольных пожертвований. Такой сбор – это один из основных источников финансирования репрессированных спортсменов, которые открыто выражают свое мнение. В текущей ситуации это важно», – сказал Санкович.

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