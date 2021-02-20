Вывоз золота стал национальным проектом России 3 20.02.2021, 19:34

Валютной выручкой за золотой экспорт пытаются компенсировать провал нефтедолларовых поступлений.

Российский экспортный центр (РЭЦ) в среду, 17 февраля, отчитался о «прорыве» в достижении одной из ключевых национальных целей, определенных «майскими указами» президента РФ — развитии экспорта чего-либо, кроме нефти, газа и простейшего минерального сырья.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из РФ в 2020 году достиг абсолютного рекорда — 161,3 млрд долларов, сообщили в РЭЦ. По сравнению с 2019-м ННЭ вырос на 6,2 млрд. долларов, или 3,9 процента, пишет sprotyv.info.

Конкретные товары, обеспечившие рекорд, в РЭЦ не назвали, но уточнили, что максимальная доля — 20,8%, пришлась на «металлопродукцию».

Речь идет об усиленном вывозе золота, которое российские власти относят к несырьевым товарам и включают в статистику ННЭ, отчитываясь о выполнении нацпроекта.

В 2020 году Россия экспортировала золота на общую сумму 18,5 млрд. долларов — втрое больше, чем годом ранее. С апреля Центробанк РФ прекратил покупать драгметалл в резервы, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, открывая дорогу к вывозу почти всего золота, что добывается в стране.

Валютная выручка за золотой экспорт была призвана компенсировать провал нефтедолларовых поступлений, когда рынок углеводородов оказался в состоянии пандемического шока. Без учета дополнительных доходов от золота (порядка 12 млрд. долларов) несырьевой экспорт упал бы примерно на 6 млрд. долларов, или 3,8%.

Чиновники осознают, что присутствие золота в данных о несырьевом экспорте выглядит странно. Но его исключение сильно испортит статистику по ННЭ, который правительству поручено увеличить почти вдвое к 2024 году.

К 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт требовалось нарастить в 1,7 раза — до 255 млрд. долларов. Пока эти планы остаются на бумаге. За 9 месяцев 2020 года без учета золота ННЭ упал на 8%, а в высокотехнологичном сегменте — на 20%. По итогам 2020-го ННЭ составил 155 млрд. долларов и остался на прошлогоднем уровне.

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