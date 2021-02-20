Зимние штормы стали для Байдена проверкой на умение управлять во время стихийных бедствий 20.02.2021, 20:45

Фото: Reuters

Президент США оперативно отреагировал на экстремальную ситуацию, сложившуюся на этой неделе в ряде штатов.

Всего спустя месяц после инаугурации Джо Байдена в качестве нового президента США, его навыки реагирования на стихийные бедствия подверглись проверке после того, как в результате зимних штормов на территории Техаса, Оклахомы и соседних с ними штатов установились необычные холода, а многие жители этих территорий потеряли доступ к электроэнергии, отоплению и даже воде, пишет «Голос Америки» со ссылкой на «Ассошиэйтед Пресс».

По меньшей мере 59 человек погибли в последние дни из-за экстремальной непогоды в Техасе и соседних штатах.

Байден вступил в должность 20 января, пообещав справиться с серией назревающих кризисов, начиная с пандемии коронавируса и ее негативного воздействия на экономику. Он назвал борьбу с системным расизмом и изменениями климата приоритетами своей администрации. Теперь перед президентом встала проблема, связанная с последствиями зимних штормов, которые не только подвергли опасности жизни американцев, но и задержали поставку миллионов доз вакцин против коронавируса.

Байден заявил в пятницу, что он надеется посетить Техас на следующей неделе, но не хочет, чтобы его присутствие отвлекало жителей штата от ликвидации последствий стихии.

«Они изо всех сил работают, чтобы позаботиться о своих людях», - так Байден охарактеризовал действия властей Техаса. Он сказал, что примет решение о поездке в начале следующей недели.

Байден, который предложил себя во время президентской кампании в качестве опытного и чуткого кандидата, который нужен стране в данный момент, работает на нескольких направлениях, чтобы исправить ситуацию и избежать повторения ошибок предшественников, которые порой неадекватно реагировали на крупномасштабные стихийные бедствия или массовые убийства и теракты.

Некоторые президенты справлялись с такими событиями лучше, чем другие их коллеги.

Джордж Буш заслужил похвалу за свою реакцию на террористические атаки, случившиеся 11 сентября 2001 года, однако подвергся критике за то, как его администрация отреагировала на гуманитарную катастрофу, которая развернулась в Новом Орлеане после урагана «Катрина», обрушившегося на побережье Мексиканского залива в 2005 году.

Барак Обама сказал, что ему следовало ожидать негативной ответной реакции, которую бывший президент получил за то, что пошел играть в гольф, сразу после того, как он осудил обезглавливание похищенного американского журналиста исламистскими боевиками в 2014 году. В тот момент Обама отдыхал на курортном острове Мартас-Винъярд у побережья Массачусетса.

Дональда Трампа критиковали за то, что он начал бросать рулоны бумажных полотенец в толпу людей в Пуэрто-Рико, пострадавших от урагана «Мария», обрушившегося на остров в 2017 году. Он выступил в защиту своих действий, сказав, что люди просто «веселились» в этот момент.

Билл Клинтон, заявивший во время президентской кампании 1992 года, что «я чувствую вашу боль», вел себя естественно при общении с жертвами катастроф.

На этой неделе сенатор-республиканец Тед Круз из Техаса продемонстрировал, как быстро один неверный шаг во время кризиса может стать для политика катастрофой в сфере связей с общественностью. Круз подвергся нападкам за поездку в Мексику, в то время как его избиратели страдали без электричества, тепла и водопровода. Его объяснение случившегося – сенатор сказал, что его дочери настояли на поездке, потому что у них отменили занятия в школе - вызвало особую критику. Позже Круз признал, что его поездка была ошибкой.

Байден написал в Твиттере о Техасе и других пострадавших штатах, в то время как Белый дом опубликовал множество заявлений, направленных на демонстрацию того, что федеральное правительство контролирует ситуацию. Президент регулярно получает новости от своих сотрудников и объявил чрезвычайное положение в Техасе, Оклахоме и Луизиане. В субботу президент объявил о крупном стихийном бедствии в штате Техас и попросил федеральные агентства выделить дополнительные ресурсы для решения проблемы пострадавших.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях также отправило в пострадавшие районы десятки генераторов и предметов снабжения, включая топливо, воду, одеяла и готовую еду.

Байден поговорил с губернаторами семи штатов, наиболее пострадавших от зимней непогоды. Он опубликовал в Твиттере фотографию, на которой он разговаривает по телефону с губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом из Техаса.

Губернатор-республиканец Оклахомы Кевин Ститт, стойкий сторонник Трампа, похвалил Байдена за быстрые действия по объявлению стихийного бедствия в его штате.

После телефонного разговора с Байденом в начале этой недели Ститт особо поблагодарил президента за то, что он «нашел время, чтобы связаться сегодня днем и предложить помощь федерального правительства жителям Оклахомы».

«У нас был очень продуктивный разговор, и я надеюсь на совместную работу по поиску решений, когда мы оправимся от этого рекордного шторма», - заявил Ститт.

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