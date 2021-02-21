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Белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности

  • 21.02.2021, 8:59
Белорусы Вроцлава провели мощную акцию солидарности

Правда и сила — на нашей стороне.

Белорусы Вроцлава провели акцию солидарности с Артемом Сорокиным, Екатериной Борисевич, Дарьей Чульцовой и Екатериной Андреевой, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

«Абсурдные и нелогичные суды над теми, кто не совершил ничего плохого, а просто выполнял свою работу и говорил правду - это попытка запугать каждого. Это единственное, на что способна эта слабая власть. Но правда и сила на нашей стороне. А правда не может не победить.

Жыве Беларусь!», - заявили участники акции.

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