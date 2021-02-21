Конюшня Лаврова 5 Андрей Воропаев, «Международный курьер»

21.02.2021, 9:59

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Как «арканить» дипломатов Кремля.

От иностранных дипломатов неоднократно слышал определение «отмороженные дипломаты» относительно их российских визави. Так там определяют радикальную эволюцию «жеребцов» лавровской породы. Еще 10 лет назад те «всего лишь» показательно презирали международные нормы и законы стран пребывания. А сейчас их дипломатическая амплитуда включает политические убийства, террор, гибридные атаки против интересов стран пребывания и других государств, поддержку пророссийских «пятых колонн»…

Неуклюжесть, жестокость и грубость Кремля объясняется просто. Эти явления – следствие упадка дипломатической службы РФ и Службы внешней разведки, которые традиционно составляли костяк российского дипкорпуса за рубежом.

В последние годы в Кремле из соображений лояльности массово размывают «конюшню Лаврова» сотрудниками близкой Путину ФСБ. Фактически происходит депопуляция классической дипломатической «породы». А их прикормленные места в «конюшне» занимают выходцы из ФСБ – путинской «охранки», без надлежащих знаний, понимания и опыта. Им неожиданно доверили руководство деятельности МИД, СВР и военной разведки, что усилило агрессивность российской внешней политики. Отсюда – показательное презрение Кремля к международным дипконвенциям и правилам.

Практика засылать разведчиков под прикрытие в посольства – обычная для советской, а впоследствии – российской дипломатии. Но в СССР спецслужбы имели надлежащую подготовку и держались в определенных рамках. Фээсбэшники же действуют нагло и разнуздано.

Учитывая масштабы этой трансформации, можно предположить, что в Кремле отменили официальную дипломатию, сделав ставку на методы спецслужб. Прошли времена, когда вектор внешних отношений РФ определяли подчиненные Лаврова. Сейчас Кремль удерживает геополитическое влияние за счет тотального контроля спецслужбами самого МИД и его зарубежных представительств.

Такое развитие событий усиливает геополитические и военные риски для Украины. Ведь тема захвата нашего государства – стержневая для путинского режима. Поэтому ее будут прокачивать и дальше. Стратегия Кремля – противодействовать нашим интересам, дискредитировать наши союзнические отношения с третьими странами.

Наиболее ярая антиукраинская агрессия российской дипломатии наблюдается в государствах Балкано-Черноморского региона. Офицеры ФСБ под прикрытием особенно рьяны в Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Румынии…

РФ направляет антиукраинское влияние за счет агентуры из местных влиятельных лиц, а также – русскоязычной диаспоры. Стоит вспомнить откровенную поддержку Кремлем в Молдове антиукраинского кандидата Додона или «кейс» с украденной на Донбассе иконой, которую пророссийский лидер боснийских сербов с характерной фамилией Додик подарил Лаврову.

Стоит отметить, что в мире осознают опасность гибридной дипломатии РФ, но пока готовы сотрудничать с Кремлем в экономических и энергетических проектах. Но и там уже вырабатывается соответствующий иммунитет. В последнее время российских дипломатов в погонах объявили персонами нон-грата Великобритания, США, Германия, Франция, Черногория, другие страны. Уже в текущем году русских высылали Албания и Молдова. Первого – Алексея Кривошеева – за алкогольно-карантинную дерзость. А второго, фамилия которого не называют по этическим соображениям, накрыли на контрабанде $50000.

Эти факты свидетельствуют об отсутствии в мире пиетета перед Путиным и его «дипломатами». Их и в дальнейшем будут ставить на место. Поэтому Украине не нужно опускать руки. Путинская Россия – не монолит. Там испытывают сильнейшие «тектонические» колебания. Которые раскалывают государство на политические, экономические и социальные изломы.

Ключевые причины – внутренние протесты, политическая капитализации США после прихода Байдена, международные санкции за преступления Кремля в Украине и других странах, COVID-пандемия, которая уничтожает российские регионы, пока Москва куражится на публике ветеринарной вакциной «Спутник-В». На очереди – новые санкции за заключение Навального и за жестокость по отношению к мирным гражданам.

Эти токсичные факторы со временем отвлекут от РФ ее последних, не слишком брезгливых, геополитических партнеров. Понимая это, в Кремле радикально трансформировали субъектность своей международной политики. Безусловно, там имеют дальнейшие планы для отвлечения внимания населения от неизбежности внутреннего коллапса. Все они – агрессивные в отношении Украины.

Но на нашей стороне – критическая нехватка времени и ресурсов у Путина на масштабную геополитику. «Старик Кабаев» приближается к финалу политического и жизненного пути. Украине необходимо продержаться до смены режима в РФ, которое повлечет его фатальные конвульсии.

Нам нужно искать максимальную поддержку стратегических партнеров, прежде всего США, Польши, Турции, стран Балтии… Необходимо публично акцентировать на глобальных геополитических рисках от РФ, инициировать скоординированные дипломатические меры по стерилизации путинского режима.

Результатом скандалов Кремля со шпионами под дипприкрытием могут быть международные скоординированные действия против спецслужб РФ, как главного инструмента диктатуры Путина.

Так называемые «отмороженные дипломаты» Кремля должны стать токсичными настолько, чтобы в мире их перестали воспринимать как партнеров. Тогда Украина при поддержке союзников сможет обнулить репутацию врага и увидеть политические конвульсии остывающего имперского трупа.

Андрей Воропаев, «Международный курьер»

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