Что произошло с валютой в Беларуси?
- 21.02.2021, 11:21
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Рубль сдал по всем направлениям.
Прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) зафиксировала на Белорусской валютно-фондовой бирже рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Вот, сколько они добавили за пятидневку:
евро — 0,0035 пункта (с 3,1355 до 3,139 белорусского рубля);
доллар — 0,0031 пункта (с 2,5886 до 2,5917 белорусского рубля);
российский рубль — на 0,0098 пункта (с 3,4964 до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских);
злотый — 0,0411 пункта (с 6,9625 до 7,0036 белорусского рубля за 10 злотых).
гривна — 0,0177 пункта (с 9,2957 до 9,3134 белорусского рубля за 100 гривен).
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.