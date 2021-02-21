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Что произошло с валютой в Беларуси?

  • 21.02.2021, 11:21
  • 2,812
Что произошло с валютой в Беларуси?

Рубль сдал по всем направлениям.

Прошедшая рабочая неделя (15-19 февраля) зафиксировала на Белорусской валютно-фондовой бирже рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Вот, сколько они добавили за пятидневку:

евро — 0,0035 пункта (с 3,1355 до 3,139 белорусского рубля);

доллар — 0,0031 пункта (с 2,5886 до 2,5917 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0098 пункта (с 3,4964 до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,0411 пункта (с 6,9625 до 7,0036 белорусского рубля за 10 злотых).

гривна — 0,0177 пункта (с 9,2957 до 9,3134 белорусского рубля за 100 гривен).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

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