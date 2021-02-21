Белорусы выходят на воскресные протесты (Онлайн) 4 21.02.2021, 12:13

2,246

Архивное фото tut.by

198-й день революции стал особенным.

Сегодня — 198-й день непрерывных протестов в Беларуси. Люди в разных городах снова выходят на воскресные акции.

198-й день революции революции стал особенным: он совпал с Международным днем родного языка.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

13:16 В честь Дня роднай мовы белорусы массово вывешивают национальные флаги по всей стране.

13:12 Жители Жодино на воскресной акции прочитали стихотворение Алеся Горуна «Ты, мой брат, каго зваць Беларусам».

12:55 Свободные купаловцы поздравили белорусов с праздником родного языка.

12:46 Режим сойдет, как этот снег. Жители деревень Заполье и Карзуны Червеньского района провели акцию.

12:45 Верующие массово собрались на молебен возле протестантской церкви «Новая жизнь», которую захватили власти.

12:43 Жители минских районов Серебрянка, Шарики, Тракторный и Велозавод записали марш из мюзикла «Отверженные» в переводе Андрея Хадановича на белорусский.

12:39 Каменная Горка приветствует всех белорусов национальной символикой.

12:34 Акции в поддержку политзаключенных прошли в Волковыске, Молодечно и в Минске на Алтайской и в Сухарево.

12:27 Белорусы Познани записали крутое видео на стихи Янки Купалы «Паўстань з народу нашага, прарок».

12:26 Жители столичных Новинок во время воскресной акции предупредили Путина.

12:23 Белорусские медики записали трогательное видеообращение в честь сегодняшнего дня.

12:21 Жители столичных Шариков провели акцию, на которой прочитали стихотворение Ларисы Гениюш «Мова мая».

12:19 Хор свободных Боровлян присоединился к празднику белорусского языка!

12:06 В минском Михалово сегодня утром прошла акция солидарности с журналисткой tut.by Катериной Борисевич. Минчане вывесили баннер: «Цветы вместо срока! Свободу Катерине Борисевич!».

10:58 Жодино вышло на акцию ко Дню родного языка. «Нашы самыя любiмыя словы на беларускай мове — Жыве Беларусь!», — заявили участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».