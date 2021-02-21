СМИ: Москва обдумывает нанесение превентивного удара по силам НАТО 2 21.02.2021, 12:52

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Фото: Bloomberg

Российские военные предлагают Кремлю безумные планы.

Несмотря на ограничения из-за продолжающейся глобальной пандемией коронавирусной инфекции, 5 февраля Москву посетил Жозеп Боррель, Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Первоначальная цель личных переговоров Жозепа Бореля со своим российским коллегой Сергеем Лавровым — остановить текущий кризис в отношениях между ЕС и Россией — в итоге провалилась, что привело к публичным скандалам в Москве, Брюсселе и других европейских столицах. Об этом для ресурса The Jamestown Foundation пишет российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, сообщает «Международный курьер».

Вскоре после прибытия европейского чиновника в Москву появилась информация, что Россия высылает дипломатов трех стран-членов ЕС — Германии, Швеции и Польши — якобы за участие в протестах против ареста оппозиционного лидера Алексея Навального.

Западные дипломаты, по всей видимости, наблюдали за уличными митингами в Москве и Санкт-Петербурге, снимая их на мобильные телефоны. Российские власти квалифицировали это как вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, объявив их персонами нон грата.

Новость о высылке дипломатов просочилась в прессу, и делегация Борреля узнала о ней из Интернета прямо во время переговоров с Лавровым, который подтвердил это решение, но отказался от его пересмотра, несмотря на просьбу своего гостя. Как отметил присутствовавший за столом переговоров западный дипломат, после этой новости запланированная повестка дня встречи Лаврова и Борреля потеряла смысл, и вместо нее последовало неконструктивное обсуждение дела Навального.

Впоследствии Лавров назвал ЕС «ненадежным партнером», раскритиковав антироссийские санкции и вмешательство во внутренние дела России. В Европе Борреля жестоко раскритиковали за чрезмерную любезность и сговорчивость с Москвой. Выступая в Европейском парламенте, Боррель назвал плохими отношения между ЕС и Россией, обвинив Москву в отсутствии интереса к их улучшению.

Глава европейской дипломатии заявил о своей поддержке новых санкций против России из-за дела Навального, подчеркнув, что России не удалось построить современную демократию и их пути с Западом расходятся. В качестве ответной меры Германия, Швеция и Польша также выслали трех российских дипломатов из своих стран.

ЕС является основным торговым партнером России, однако в скором времени могут возникнуть серьезные экономические проблемы, напрямую не связанные с правами человека или Навальным. Одна из них — это введение Евросоюзом нового трансграничного налога на выбросы углерода, что через два–три года может повлиять на экспорт российской нефти и природного газа с разрушительными экономическими/финансовыми последствиями для России, которые превзойдут любые санкции Запада, введенные из-за Навального или аннексированного Крыма.

Но в Кремле, похоже, приоритеты президента Владимира Путина в большей степени формируют его спецслужбы и генералы, которые настаивают на том, что Навальный участвует в заговоре [спецслужб] Запада с целью смены режима и развязывания «гибридной» войны. Таким образом, визит Борреля обернулся катастрофой. Возможность найти способ продуктивного обсуждения взаимовыгодных вопросов была упущена, в связи с чем дипломатическая атмосфера значительно ухудшилась.

Москва всегда недолюбливала и не воспринимала главный исполнительный орган ЕС — Европейскую комиссию (в которой Боррелл одновременно является вице-президентом), предпочитая заключать сделки с отдельными западными странами, в попытке углубить внутриблоковые разногласия. Теперь, когда отношения между ЕС и Россией возвращаются к мышлению по принципу «игры с нулевой суммой» времен холодной войны, фиаско Борреля преподносится в Москве как успех России.

Эта новая холодная война с Западом в целом по-прежнему остается холодной, и, так или иначе, касается Москвы. Выступая 11 февраля на пресс-конференции в российской столице, главный переговорщик России по контролю над вооружениями, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков приветствовал намерения Москвы и Вашингтона продлить на пять лет срок действия договора СНВ-3 по ограничению стратегических ядерных вооружений и заявил о планах продолжить дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями.

При этом Рябков подчеркнул, что Россия будет применять политику сдерживания в отношении «циничных и непрекращающихся попыток США вмешиваться в наши внутренние дела». «США должны стать объектом политики сдерживания нашей страны, в том числе с точки зрения недопущения их агрессивного вмешательства, любого вмешательства в наши внутренние дела», — сказал Рябков на пресс-конференции, добавив, что речь идет и о военном сдерживании.

В заявлении Рябкова явно говорится об угрозе применения силы, включая ядерного удара, как составляющей классической политики сдерживания времен холодной войны.

В то же время некоторые российские военные предложили более радикальные идеи. Так, российский отставной вице-адмирал Петр Святашов заявил журналистам: «Мы должны остановить вторжения американского флота в наши воды. Они делали это в Тихом океане, а теперь они в Черном море, которое наше и не имеет к ним никакого отношения. Мы можем использовать средства радиоэлектронной борьбы и многое другое, чтобы проучить ВМС США».

Посольство России в Вашингтоне обратилось к ВМС США с призывом «прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах США. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве». Посольство России обвинило 6-й флот США в поиске врага в Черном море во время совместных учений с Турцией.

Тем временем в декабрьском выпуске российского военно-научного журнала «Воздушно-космические силы. Теория и практика» была опубликована статья двух российских военных аналитиков о сценарии возможного массированного превентивного нападения объединённой группировки Сухопутных войск и Воздушно-космических сил (ВКС) вооруженных сил России на Европу.

Такое нападение с использованием крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, беспилотных летательных аппаратов, бомбардировщиков и всего, что Россия может использовать в бою, описывается как «интегрированный массированный воздушный удар». Этот превентивный удар предназначен для срыва якобы планируемой под руководством США «многосферной операции» НАТО, которая может нанести ущерб российской обороне.

Как утверждает военно-политическое руководство РФ, Вашингтон отказывается от международных договоров в сфере контроля над вооружениями, вмешивается во внутренние дела России и готовит массированные агрессивные действия, которые Москва должна предотвратить любой ценой.

Поскольку ядерное сдерживание может не сработать, необходим упреждающий «интегрированный массированный воздушный удар» силами ВКС. Этот мощный превентивный удар опустошит Европу и сделает НАТО недееспособным. Мишенью также могут стать вражеские ядерные установки и спутники в космосе. Для ослепления вражеских солдат можно использовать такое экзотическое оружие, как боевые лазеры.

Авторы этого плана отвергают некоторые опасения, высказанные в Москве по поводу предложенного ВКС «комплексного массированного авиаудара», который противоречит официально сугубо оборонительной государственной военной доктрине России. Они цитируют первого заместителя министра обороны и начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, который призвал российские вооруженные силы придерживаться принципа превосходства над противником, в том числе «постоянное упреждение противника и ведение превентивных действий (по принципу: на шаг–два впереди)».

Провалы дипломатии часто приводят к войне.

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