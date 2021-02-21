Российские войска понесли потери в районе оккупированной Горловки 21.02.2021, 12:31

Иллюстрационное фото

Они понесли потери в результате минометного огня со стороны украинских военных.

Как сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на ресурсы прокремлевских боевиков, российские войска понесли потери в районе оккупированной Горловки.

Количество убитых и раненных на данное время не известно.

Бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин сообщил, что в районе шахты Гагарина один боевик был ликвидирован, еще трое получили ранения.

В то же время в сепаратистских сообществах в соцсетях заявляют, что количество убитых может составлять 5−7 человек.

Оккупанты утверждают, что понесли потери в результате минометного огня со стороны украинских военных.

В штабе Операции Объединенных сил заявление оккупантов пока не комментировали.

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