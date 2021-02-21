Зарубежные дипломаты выбрали наиболее красивые белорусские слова

Зарубежные дипломаты выбрали наиболее красивые белорусские слова3
- 21.02.2021, 13:58
- 2,248
Видеофакт.
Представители дипкорпуса, аккредитованные в Беларуси, поздравили белорусов с международным днем родного языка и выбрали наиболее красивые белорусские слова, пишет thinktanks.by.
По случаю Международного дня родного языка представительство Евросоюза попросило дипломатов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, США и Японии выбрать те белорусские слова, которые им больше всего нравятся, на которые в наши дни больше всего отзывается сердце. Всего в акции приняли участие сотрудники 14 диппредставительств, действующих в Минске.
И вот что получилось.