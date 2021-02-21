Крым без воды: Кремль вытянет из российского бюджета еще более 100 миллиардов 3 21.02.2021, 14:21

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Оккупированный полуостров переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет.

Российское правительство продлило так называемую «программу по развитию Крыма и Севастополя» и увеличило объем ее финансирования из федерального бюджета РФ на 112,5 млрд руб. (более миллиарда долларов). Одним из приоритетов программы названо обеспечение полуострова пресной водой, сообщает Guildhall.

Российские власти официально продлили программу развития оккупированных Крыма и Севастополя на один год – до 2025 года. Объем общего финансирования программы из всех источников увеличен на 116 млрд рублей – до 1,374 трлн, объем финансирования из федерального бюджета России – на 112,5 млрд рублей, до 1,303 трлн.

Оккупанты планируют реконструкцию действующих и постройку новых систем водоснабжения на полуострове. Обновленная программа, в частности, предусматривает сооружение опреснителей морской воды суммарной мощностью 40 тыс. куб. м в сутки (до 15 млн кубов в год).

Оккупированный Крым переживает одну из самых масштабных засух за последние 150 лет, а наполнение водохранилищ за время российской оккупации уменьшилось до критического уровня. В 2020 году многие крымчане остались даже без питьевой воды. РФ всю вину за вероятную катастрофу пытается переложить на Украину. Так Кремль манипулирует водной проблемой, в которую искусственно загнал полуостров.

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