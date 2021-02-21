Британия ускоряет вакцинацию, чтобы все взрослые получили первую дозу до 31 июля 1 21.02.2021, 14:37

Ранний успех британской кампании вакцинации — долгожданная хорошая новость для страны.

Британское правительство объявило в воскресенье, что намерено сделать прививки первой дозой вакцины от коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля - на месяц раньше, чем было запланировано.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Новая цель также направлена на то, чтобы все люди старше 50 лет или с сопутствующим заболеванием, получили прививки до 15 апреля, а не до 1 мая.

Производители двух вакцин, используемых Великобританией, Pfizer и AstraZeneca, испытывают проблемы с поставками в Европу. Но министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что "теперь мы думаем, что у нас есть все необходимое" для ускорения кампании вакцинации.

Ранний успех британской кампании вакцинации - долгожданная хорошая новость для страны, в которой умерло более 120 000 человек от коронавируса, что является самым высоким показателем в Европе.

С момента начала вакцинации 8 декабря более 17,2 миллиона человек, почти треть взрослого населения страны, получили первую из двух доз вакцины.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна передаст избыточные дозы вакцин против коронавируса бедным странам.

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