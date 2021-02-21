Личный пилот батискафа Путина владеет квартирой в Москве за $2 миллиона 5 21.02.2021, 14:48

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Фото: ТАСС

Российские журналисты провели расследование.

Долларовым миллионером оказался личный пилот батискафа президента РФ Владимира Путина Сергей Фокин. Об этом пишет российское издание metla.press.

По данным российских журналистов, «водолаз» Фокин владеет 126-метровой квартирой в элитном ЖК «Фамильный дом Воробьево» в Москве.

Рыночная стоимость квартиры составляет 145 миллионов российских рублей, то есть почти 2 млн долларов.

Официальный доход Фокина — 377 тысяч рублей в год.

Кроме того, у него есть собственный бизнес. Фокин выступает соучредителем в нескольких компаниях, чья годовая суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей.

Раньше Фокин работал на телеканале НТВ-плюс, а ныне трудоустроен в Минобороны РФ и занимает должность заместителя начального Экспедиционного центра военного ведомства по взаимодействию с регионами.

Пилот Путина является внучатым племянником олигарха Юрия Ковальчука.

Кроме того, Фокин занимает пост исполнительного директора в Центре подводных исследований Русского географического общества и числится одним из создателей петербургской «Юнармии».

Владимир Путин три раза погружался с Фокиным на дно моря. В 2013 году они обследовали затонувший фрегат, в 2015 году под их интерес попали античные амфоры, а в 2019-м — подводная лодка времен Великой Отечественной войны.

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