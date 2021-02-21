Как «комик из Украины» умножил на ноль Медведчука и дал по щекам Путину 9 Петр Шуклинов, LIGA.net

21.02.2021, 15:08

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Президент Украины применил уникальный «метод Зеленского».

Владимир Зеленский сделал то, что требовалось сделать. Но теперь фигуранты санкционных списков подадут в суд и все себе вернут. Сейчас это очень популярное мнение. Рассказываю, почему оно ошибочно.

ПЕРВОЕ. Президент понял главное: важна не подпись под документом, а исполнение документа. Кейс Конституционного суда: президент фактически отстраняет его главу, но делает это противоречиво, сомнительным образом. Может глава КСУ с этим что-то сделать? Может. Может не выполнять его и просто дальше ходить на работу. Но что делает президент? Параллельно с указом дает распоряжение Управлению государственной охраны запретить главе КСУ заходить в помещение суда. Все. Нет главы суда как легитимной единицы.

Этот кейс понадобится нам далее.

ВТОРОЕ. Телеканалы Медведчука, которые занимались военной пропагандой России. Президент принимает решение ввести санкции против них. В своем решении СНБО основывается, в том числе, на постановлении парламента прошлого созыва. Но в том постановлении только два, а не три телеканала. Могут фигуранты санкций не выполнять это решение? Конечно. Но что делает власть? Блокирует их работу всеми законными методами. Все учреждения, на которые влияет власть, исполняют решение СНБО.

Могут каналы подать в суд? Конечно. Вероятно они даже их выиграют. Я даже уверен, что одному каналу будет это особенно легко сделать (его не было в постановлении). Но ключевой вопрос – когда. Вы подали иск – долго шел суд – потом прокуроры заболели – потом опять долго шел суд – власть проиграла. ОК, бывает. Но власть подает апелляцию. И снова долго идет суд – потом еще дольше – потом прокуроры не пришли. И так очень-очень долго.

И вот все это время – годы? – каналы фактически не работают. А десятки миллионов долларов надо платить. Платить за ничто. Ноль эффективности. И поэтому первое, что россияне решили делать – создать новый канал. Потому что по-настоящему сражаться за старые уже нет смысла. Они в состоянии клинической смерти. Сотни миллионов инвестиций, инфраструктура, коллективы – все сгорело. Их новый канал, кстати, все равно опять попадет туда же.

ТРЕТЬЕ. Санкции против Медведчука, Марченко и трубы. Мы повторяем путь пункта ПЕРВОГО и ВТОРОГО. Решение введено в действие. Властные структуры его выполняют. Трубу возвращают. Счета российских гастролеров, которые ошибочно имеют украинские паспорта, заблокированы. В итоге все ресурсы, который имел главный проводник российских интересов в Украине, стреножены. Один за другим их заберут.

И снова фигуранты санкций пойдут в суд, где имеют все шансы выиграть. Потом. Спустя годы. Когда их бизнес на территории Украины уже сменит десятки владельцев. Когда от их ресурса ничего не останется. Тогда – да, можно выиграть суд и вернуть себе развалины и вывески. Но и это будет КОГДА-ТО. И даже после этого можно будет снова ввести санкции и повторить процедуру умножения на ноль по кругу.

РЕЗЮМЕ. Неважно, выиграют ли россияне суды. Все, что должно было уничтожить их влияние, случилось. И теперь вопрос за качественным исполнением. Хватит ли власти упорства довести начатое до логического финала, когда все, что контролируют люди, которые ненавидят Украину, будет уничтожено.

Да, возможно эти компании впоследствии окажутся даже в руках некоторых олигархов. Да, очень радуется в эти недели господин Бойко, который остался единственным влиятельным лидером ОПЗЖ и фактически лишился конкурента (Интер никто не трогал, потому что там военную пропаганду России обычно не транслируют – исключительно выступления Бойко по любому поводу). И – да, возможно эти решения президента Зеленского имеют относительную легитимность.

Но они – справедливы. И имеют электоральный смысл: как минимум половина страны полностью поддерживает эти действия. А что будет дальше? Разберемся по ходу возникновения проблем. Ключевой вопрос для нас – готова ли Украина к ответу Владимира Путина, какой бы он ни был. Потому что не только его родственнику Медведчуку дали по лицу. Путину лично дали по щекам. С размаху. Это сделал какой-то "комедийный актеришка" из Украины.

Петр Шуклинов, LIGA.net

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