Некоторые работники останутся без пенсий: наниматели задолжали в ФСЗН миллионы 10 21.02.2021, 15:14

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Какие организации попали в их число.

Задолженность организаций и ИП в бюджет ФСЗН на начало этого года превышала 11 миллионов рублей. Это следует из информации, которая размещена на сайте фонда. Не смогли вовремя внести взносы около 875 организаций и ИП. В их число попали те, кто задолжал больше 100 рублей. Среди должников значатся в том числе строительные компании, льнозаводы, рыбхозы, сельхозпредприятия, пишет tut.by

Чиновникам не первый год не удается решить проблему со взносами. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.

На начало этого года задолженность организаций и ИП в бюджет ФСЗН составила 11,7 миллиона рублей. Для сравнения: на начало июля 2020-го эта сумма была около 11,5 миллиона рублей. При этом на 1 апреля она была около 20,6 миллиона рублей. Сокращение в промежутке с апреля по июль прошлого года во многом связано с тем, что президентским указом № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предоставляется рассрочка погашения задолженности по платежам в бюджет фонда.

ФСЗН перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам по конкретным предприятиям, а размещает только список должников. Фонд размещает теперь только общую сумму задолженности. На начало июля она составила около 11,5 миллиона рублей. Для сравнения: на 1 апреля она была около 20,6 миллиона рублей. Сокращение во многом связано с тем, что президентским указом № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» предоставляется рассрочка погашения задолженности по платежам в бюджет фонда, уточняют в ФСЗН.

Уточним, что именно сельхозпредприятия Витебской области были на начало года в лидерах по сумме задолженности взносов в ФСЗН. Так, унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе на 1 января задолжало 1 миллион 441,2 тысячи рублей, а ОАО «Глубокский комбикормовый завод» — 1 миллион 154,3 тысячи рублей. Сейчас этих организаций нет в списке должников на сайте ФСЗН.

При этом ФСЗН, который ранее перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам по конкретным предприятиям, а размещает только список должников. Фонд размещает теперь только общую сумму задолженности, по-прежнему не размещает информацию по долгам конкретных плательщиков. Размещение такой информации важно для работников: одно дело, если задолженность незначительная, а другое, если она солидная, что может в будущем грозит потерей части пенсии.

Как отличается по регионам число должников и какие организации попали в их число

В лидерах по числу должников в бюджет ФСЗН на начало этого года была Минская область — около 240 организаций и ИП, меньше всего их было в Гродненской области — порядка 34. Для сравнения: в Брестской области — порядка 140, Витебской — 153, Гомельской — 42, Могилевской — 98, а в Минске — 168.

Среди должников оказалось немало организаций, которые работают в строительной сфере. Это в том числе стройтрест № 8 в Бресте (и его филиалы), Гроднооблсельстрой, строительный трест № 13 в Бобруйске, Круглянская ПМК-266, Городокское ПМС, Докшицкое ПМС, Оршанский комбинат строительных материалов, Миорская ПМК-55, Толочинское ПМС, Ушачская ПМК-66, Барановичская СПМК-2, Зельвенская МПМК-148, Мостовская МПМК-155, cпециализированная передвижная механизированная колонна № 27 в Полоцке. Причем строительные организации на момент публикации списка должников (3 февраля) в основном не внесли просроченные взносы.

Уточним, что в тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 января этого года. На сегодня некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить.

Задолженность в ФСЗН числится также за рыбхозами в Пинском, Ганцевичском и Дрогичинском районах, а также за льнозаводами в Верхнедвинске, Лиозно Миорах, Поставах.

Среди должников оказалась также Лепельское местное радиовещание (задолженность погасили к середине января), приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Витебске (18 января), Гомельхлебпром (в начале феврале), Речицкая обувная фабрика (25 января).

В число должников по взносам в ФСЗН также попали трикотажная фабрика «Ареола», «Белрыба», частное предприятие «Антикризисное агентство», несколько туристических компаний, ООО «Завод Индустрия Климата», Бобруйский завод железобетонных конструкций", ОАО «Светлый путь Агро», ОАО «Могилевская райагропромтехника», ОАО «Дрибинрайагропромтехснаб», Верховичский крахмальный завод", «Браславский райагросервис», «Полоцкая мелиорация», «Шумилинский райагросервис», Витебская областная ассоциация фермеров, Березинский районный комбинат бытового обслуживания, Березинский мясокомбинат, «Торговый дом Березинский мясокомбинат», «Березинорезерв», Гродненский масложировой комбинат.

Чем грозят работникам долги организаций перед ФСЗН

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций. При этом в число должников входили в том числе и Глубокская птицефабрика, Глубокский комбикормовый завод, Миорский райагросервис, Оршанский райагросервис, КУПСХП «Городец», КУП «Докшицкий».

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняли специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН ранее отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно и части пенсии».

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