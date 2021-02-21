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Австрийские медики выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19

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  • 21.02.2021, 15:16
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Австрийские медики выяснили, как долго сохраняются антитела к COVID-19

Иммунитет оказался достаточно долгим.

Ученые из Медицинского университета Инсбрука в Австрии установили, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется как минимум восемь месяцев, сообщается на сайте университета.

Исследователи проанализировали тесты на антитела у переболевших COVID-19, сделанные в апреле и ноябре прошлого года на горнолыжном курорте Ишгль. После первого исследования почти у 90% участников, у которых в апреле были антитела к коронавирусу, они сохранились и через восемь месяцев.

В «одном из крупнейших и самых продолжительных исследований иммунитета к COVID-19» приняли участие более 900 человек на курорте Ишгль, 801 из них от 18 до 89 лет участвовали в обоих тестах.

«Несмотря на небольшое снижение концентрации антител по сравнению с первым исследованием, можно говорить об относительно стабильном иммунитете. Почти у 90% тех, кто прошел серопозитивный тест в апреле 2020 года, антитела также могли быть обнаружены в ноябре», — рассказала вирусолог и директор института Доротея фон Лаер.

В рамках исследования были дополнительно проверены 93 образца на наличие специфических иммунных клеток — Т-клеток, способных распознавать и устранять инфицированные вирусом клетки. Наличие клеточного иммунитета было подтверждено

в образцах, в которых титры антител практически отсутствуют или уже не обнаруживаются. Таким образом, ученые не исключают, что иммунный ответ существует, даже если в тестах больше нельзя обнаружить антитела.

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