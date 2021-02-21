Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19 1 21.02.2021, 16:36

В чем секрет?

Очки препятствуют распространению коронавируса. Об этом в воскресенье, 21 февраля, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на исследование ученых, пишут «Известия».

Специалисты из Индии опросили 304 пациента с COVID-19 и обнаружили, что 19% респондентов носят очки большую часть времени. Проведя сравнение, ученые выяснили, что те, кто носит очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом. Эксперты пришли к выводу, что люди, которые носят очки, более защищены от коронавируса, так как меньше трогают руками глаза.

«Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз. Очки снижают частоту подобных контактов», — отметили ученые в исследовании.

Они также доказали, что подобный аксессуар может быть неким защитным фактором, который препятствует заражению COVID-19 через слизистую.

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