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Мирон напомнил о себе в Новогрудке

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  • 21.02.2021, 17:13
  • 1,236
Мирон напомнил о себе в Новогрудке
Иллюстрационное фото

Ровно в 14.00 в разных точках города появились бело-красно-белые флаги.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», сегодня в Новогрудке в 14.00 в разных точках города появились флаги.

«Традиционно в это время в городе проходили известные "экскурсии под конвоем". Но местные власти сделали выходной в музее в связи со снегопадами», - пишут читатели Telegram-канала.

Партизаны Новогрудка не остались в стороне и выразили свою солидарность неравнодушным гражданам.

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