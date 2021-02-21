Мирон напомнил о себе в Новогрудке

Мирон напомнил о себе в Новогрудке2
- 21.02.2021, 17:13
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Ровно в 14.00 в разных точках города появились бело-красно-белые флаги.
Как пишет Telegram-канал «Баста!», сегодня в Новогрудке в 14.00 в разных точках города появились флаги.
«Традиционно в это время в городе проходили известные "экскурсии под конвоем". Но местные власти сделали выходной в музее в связи со снегопадами», - пишут читатели Telegram-канала.
Партизаны Новогрудка не остались в стороне и выразили свою солидарность неравнодушным гражданам.