В январе в Минске на четверть сократились пассажирские перевозки 21.02.2021, 17:42

В чем причина?

Пассажирские перевозки в Минске в январе 2021 года сократились на 25,9% и составили 49,2 млн человек, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы, пишет сайт naviny.by.

По информации издания, за первый месяц 2021 года автобусные перевозки сократились на 24,6% до 19,7 млн человек, перевозки электрическим транспортом и метрополитеном — на 26,3% до 29,4 млн.

Перевозки воздушным транспортом уменьшились на 71,8% до 0,1 млн человек.

Как сообщалось, пассажирские перевозки в Минске в 2020 году сократились на 22,2% к 2019 году до 629,2 млн человек,

Эксперты связывают снижение пассажиропотока с тем, что многие работают удаленно в связи с пандемией коронавируса, а также с увеличением количества личного автотранспорта.

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