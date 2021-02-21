На завтра в Беларуси объявлен желтый уровень опасности 21.02.2021, 18:21

Будьте внимательны и осторожны.

В понедельник ожидается облачная c прояснениями погода, местами туман и гололедица, сообщает Белгидромет.

Температура воздуха во всех областях ожидается выше 0°C. В Минске днем будет +2..+4°C. В Бресте ожидается +3..+5°C. В Гомеле и Гродно +2..+4°C. Холоднее всего будет в Витебске — +1..3°C.

Желтый уровень опастности объявлен в связи с неблагоприятными погодными явлениями — туманом и гололедицей, которые усложняют дорожную обстановку. Будьте внимательны и осторожны!

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