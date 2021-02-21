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В столице Нигерии разбился военный самолет

  • 21.02.2021, 20:00
В столице Нигерии разбился военный самолет
Иллюстрационное фото

Самолет потерпел крушение в районе аэропорта столичного города Абуджи.

Самолет King Air 350 Военно-воздушных сил Нигерии потерпел крушение в районе аэропорта столичного города Абуджи. Об этом сообщил министр авиации страны Хади Сирика на своей странице в Twitter.

По его словам, самолет разбился из-за отказа двигателя по пути в город Минна. «Кажется, есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных», — написал Сирика.

В свою очередь, местная газета Daily Post со ссылкой на очевидцев трагедии сообщила, что все находившиеся на борту погибли. Сейчас к месту катастрофы направляются спасатели и военные специалисты. Точное число жертв крушения пока не называется.

Ранее стало известно о крушении самолета с футболистами бразильского клуба «Пальмас». Никто из пассажиров не выжил. Члены команды летели на матч с командой Вила-Нова в Гоянии.

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