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Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш

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  • 21.02.2021, 20:52
Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш

Прогулка по улицам Вильнюса закончилась пикетом у посольства РФ в Литве.

Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш.

«Прогулка по улицам Вильнюса закончилась пикетом у посольства РФ в Литве, - пишут участники марша. - Напомним, что дед отправился в отпуск в Сочи, чтобы в очередной раз клянчить деньги на своих солдатиков. Дед, пей таблетки, море не лечит голову», - передают белорусы Литвы.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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