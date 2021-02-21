Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш1
- 21.02.2021, 20:52
Прогулка по улицам Вильнюса закончилась пикетом у посольства РФ в Литве.
Белорусы Литвы вышли на традиционный воскресный марш.
«Прогулка по улицам Вильнюса закончилась пикетом у посольства РФ в Литве, - пишут участники марша. - Напомним, что дед отправился в отпуск в Сочи, чтобы в очередной раз клянчить деньги на своих солдатиков. Дед, пей таблетки, море не лечит голову», - передают белорусы Литвы.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»