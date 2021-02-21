закрыть
21 февраля 2021, воскресенье, 22:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах

2
  • 21.02.2021, 21:27
  • 2,942
Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах

Инциденты произошли в США и Нидерландах.

В субботу, 20 февраля, в США и Нидерландах произошли два похожих воздушных инцидента – обломки пассажирских самолётов упали на жилые районы, передает svoboda.org .

В США самолёт Boeing 777 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, потерял части правого двигателя. Один крупный обломок упал в саду жилого дома, другие – на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал.

В самолёте находились 230 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них также не пострадал. Самолёт вернулся в Денвер, совершив аварийную посадку. Причины аварии выясняются.

В тот же день на грузовом самолёте Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырёх двигателей вспыхнул пожар. Части обшивки двигателя упали, ранив на земле двух человек. Пожилая женщина была доставлена в больницу с травмой головы, а ребёнок, попытавшийся поднять горячий обломок, получил ожоги. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Льежа, в Бельгии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников
Мы гордимся вами, девочки
Мы гордимся вами, девочки Ирина Халип
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу
Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу Наталья Радина
Стоп-кадры сельского хозяйства
Стоп-кадры сельского хозяйства Константин Скуратович