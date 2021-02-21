Схожие воздушные инциденты произошли в один день в двух странах 2 21.02.2021, 21:27

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Инциденты произошли в США и Нидерландах.

В субботу, 20 февраля, в США и Нидерландах произошли два похожих воздушных инцидента – обломки пассажирских самолётов упали на жилые районы, передает svoboda.org .

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

В США самолёт Boeing 777 авиакомпании United Airlines, вылетевший из Денвера в Гонолулу, потерял части правого двигателя. Один крупный обломок упал в саду жилого дома, другие – на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал.

В самолёте находились 230 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них также не пострадал. Самолёт вернулся в Денвер, совершив аварийную посадку. Причины аварии выясняются.

В тот же день на грузовом самолёте Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырёх двигателей вспыхнул пожар. Части обшивки двигателя упали, ранив на земле двух человек. Пожилая женщина была доставлена в больницу с травмой головы, а ребёнок, попытавшийся поднять горячий обломок, получил ожоги. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Льежа, в Бельгии.

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