В Израиле риск заболеть коронавирусом снизился на 95,8% после вакцинации двумя дозами Pfizer 2 21.02.2021, 22:22

Иллюстрационное фото

В стране вакцинируют примерно 200 тыс. человек в день.

В частности, для людей, которые сделали прививку от COVID-19 будет больше открытых заведений, чем для тех, кто еще не вакцинировался.

В Израиле риск заболеть коронавирусом снизился на 95,8% после вакцинации двумя дозами Pfizer

Риск заболеть коронавирус снизился на 95,8% среди людей, которые получили обе дозы вакцины Pfizer, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Кроме этого, прививки на 98% оказалось эффективным в предотвращении лихорадки или проблем с дыханием и на 98,9% в предотвращении госпитализаций и смерти от осложнений вызванных вирусом.

К таким выводам пришло министерство здравоохранения страны. Министрество собирало данные всех вакцинированных двумя дозами Pfizer. По состоянию на 30 января 2021 в Израиле около 1,7 миллиона человек уже получили вторую дозу вакцины.

В стране вакцинируют примерно 200 тыс. человек в день, если считать первые и вторые прививки. По последней информации, прививки сделали уже 25% населения, а почти 10% получили обе дозы вакцины. В Израиле вакцинируют основном Pfizer.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».