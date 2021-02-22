Трамп предлагал «подбросить» Ким Чен Ына в КНДР на своем самолете 6 22.02.2021, 8:03

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Фото: ЕРА

Диктатор отклонил предложение.

Во время последней встречи с Ким Чен Ыном во Вьетнаме в 2019 году, президент США Дональд Трамп предлагал северокорейскому диктатору воспользоваться президентским бортом для полета в Пхеньян, пишет сайт BBC.

Бывший заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер сообщил, что тогдашний глава Белого дома предлагал Ким Чен Ыну «подбросить» его в Пхеньян из Вьетнама.

Трамп сделал такое предложение, чтобы Ким Чен Ын не ехал домой на поезде через Китай. По словам Поттингера, диктатор КНДР отклонил предложение.

Первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Вторая встреча глав США и КНДР прошла в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов.

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