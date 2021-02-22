Шведские медики выяснили, что сколько сохраняются антитела к COVID-19 1 22.02.2021, 8:38

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Во время этого периода чрезвычайно низка вероятность повторного заражения коронавирусом.

У переболевших COVID-19 иммунитет против вируса сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни, выяснили ученые Каролинского института и клиники Дандерюда. По их данным, во время этого периода также чрезвычайно низка вероятность повторного заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ».

Исследование проводилось с весны 2020 года, в нем приняли участие 1884 человека, работающих в учреждениях здравоохранения и переболевших COVID-19. У 96% из них антитела оставались спустя девять месяцев. У двух третей выработался клеточный иммунитет. Из 340 человек, у которых появились антитела, рецидив выявили менее чем у 1%.

Как рассказала врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин, при повторном заболевании у человека благодаря выработавшемуся иммунитету может быть приглушена симптоматика, либо болезнь будет бессимптомной. «Неизвестно, может ли человек с антителами, заболев снова, инфицировать других и при этом не ощущать никаких симптомов (вируса.— “Ъ”), но это, по-видимому, очень маловероятно»,— добавила врач. В мае планируется провести следующую фазу исследования, когда большинство участников пройдут вакцинацию.

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