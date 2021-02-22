Ученые рассказали, почему некоторые люди краснеют после употребления алкоголя 7 22.02.2021, 9:08

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С чем связано такое воздействие спиртного на организм?

У некоторых людей после употребления алкогольных напитков краснеет лицо. Это может происходить по разным причинам. На самом деле, такой эффект может сказать многое о вашем здоровье и влиянии на него алкоголя. Более того, понимание механизма связи между спиртными напитками и покраснением лица может помочь в лечении алкоголизма, пишет «Популярная механика».

Алкоголь расщепляется в нашей печени в два этапа. На первом этапе фермент алкогольдегидрогеназа превращает спирт в ацетальдегид. Накопление этого токсичного химического вещества — одна из причин, по которой у людей наблюдается похмелье.

Затем второй фермент, альдегиддегидрогеназа, превращает ацетальдегид в уксусную кислоту. Дефицит альдегиддегидрогеназы наблюдается у представителей народов Восточной Азии — китайцев, корейцев и японцев. Некоторые люди наследуют две копии мутантного гена, кодирующего этот фермент — по одной от каждого родителя. В результате их печень не может синтезировать альдегиддегидрогеназу с правильной структурой.

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