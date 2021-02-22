Эксперт перечислил пять моделей надежных подержанных автомобилей 2 22.02.2021, 9:45

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фото: Tut.by

Будьте внимательны в момент выбора.

Рынок подержанных автомобилей огромен: от наследия советской эпохи до уникальных машин с другого конца света. Какие модели будут исправно служить нескольким хозяевам подряд? Tut.by обратились за советом к специалисту автосалона «АВТОДОМ» и составили с его помощью подборку из пяти проверенных и надежных вариантов.

Менеджер по продажам Максим Тарасевич напоминает: то, как долго автомобиль будет вас радовать, зависит в первую очередь от вас самих. Будьте внимательны в момент выбора.

фото: Tut.by

Невозможно четко сказать при покупке, сколько еще лет та или иная машина будет ездить без проблем. Важно уделять достаточно внимания ее обслуживанию, своевременно проходить ТО и менять расходники.

К автомобилям премиум-класса всегда нужен особый подход.

— Эти модели ошибок не прощают. Если вы не готовы тратить на их обслуживание существенные суммы, лучше изначально выбрать что-то более бюджетное, — считает Максим.

Эксперт автосалона «АВТОДОМ» показал пять автомобилей, которые можно покупать подержанными, и рассказал об их особенностях.

Toyota Rav4. «Идеальный вариант для большой семьи»

фото: Tut.by

Год выпуска: 2008

Двигатель: 2,5 л

Автоматическая коробка передач

179 лошадиных сил

Рыночная стоимость: 25−35 тысяч рублей

Эксперт начинает рассказ с Toyota Rav4 третьего поколения, выпускавшейся с 2008 по 2010 годы. Изначально эта модель была представлена только на североамериканском рынке. Позже ее стали покупать и в Европе. А в Беларуси этот автомобиль — с 2013 года. Популярность среди наших автолюбителей он приобрел именно благодаря своей надежности и вместительности.

— Одно из главных преимуществ модели — 2,5-литровый мотор с небольшим расходом топлива. Производитель устранил в нем некоторые «болячки» старых двигателей Rav4, что сделало его более надежным и экономичным. Владельцы оценили малый расход топлива по сравнению с предыдущим мотором в 2,4 литра. У автомобиля удлиненная колесная база, благодаря чему он более устойчив на высокой скорости и предсказуем при поворотах. И еще один важный момент — машина семиместная. Идеальный вариант для большой семьи или любителей путешествовать компанией.

фото: Tut.by

Приобретать этот автомобиль специалист рекомендует людям с опытом вождения. Или уверенным новичкам, которых не пугают габариты.

— В обслуживании автомобиль недорогой. Если вовремя делать антикоррозийную обработку и в целом следовать регламенту — проблем не будет, — обещает он.

Kia Ceed. «Отличный городской автомобиль»

фото: Tut.by

Год выпуска: 2012

Двигатель: 1,6 л

Механическая коробка передач

129 лошадиных сил

Рыночная стоимость: 17−28 тысяч рублей

В Kia Ceed первого поколения автомобилисты ценят интересную комплектацию, богатую функциональность и простоту обслуживания. Выпускалась эта модель с 2012 по 2015 годы, и ее до сих пор считают одним из лучших вариантов для поездок по городским дорогам.

— У этого автомобиля словацкая сборка, которая очень ценится на вторичном рынке. Считается, что кузов в ней более устойчивый к реагентам, которыми посыпают наши дороги зимой. Здесь установлены обычный атмосферный мотор и механическая коробка передач — по сути ломаться нечему. Поэтому проблем Kia Ceed чаще всего не приносит, — рассказывает Максим. — Из минусов владельцы отмечали быстрый износ материала отделки салона. По подвеске замечаний от клиентов не было, она надежная. Клиренс у модели низкий, как у обычного хэтчбека, поэтому для бездорожья, конечно, это неподходящий вариант. Kia Ceed — отличный городской автомобиль.

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Kia Ceed очень часто приобретают как первую машину — она отлично «держит дорогу». Причем, по словам специалиста, модель пользуется популярностью как среди мужчин, так и среди женщин.

Mitsubishi ASX. «В таком автомобиле сразу чувствуешь себя увереннее»

фото: Tut.by

Год выпуска: 2010

Двигатель: 1,6 л

Механическая коробка передач

117 лошадиных сил

Рыночная стоимость: 19−30 тысяч рублей

Mitsubishi ASX — автомобиль японской сборки с повышенным клиренсом. Выпускалась эта позиция с 2010 по 2012 год и, по мнению эксперта, подходит абсолютно всем: от новичков до уверенных водителей.

— Простой атмосферный мотор и механическая коробка передач — золотое сочетание для кроссовера. Расход топлива приятно удивляет: в городе — восемь литров на 100 километров, на трассе — шесть. Иногда клиенты жалуются на жесткость подвески и небольшой для кроссовера багажник. Но при бережной эксплуатации подвеска не подводит. А задние сиденья автомобиля легко складываются, освобождая место, поэтому его в большинстве случаев хватает, — делится эксперт.

фото: Tut.by

Это хороший автомобиль как для города, так и для плохо проходимых дорог:

— Я бы рекомендовал его тем, кто садится за руль впервые, но хочет не седан, а что-то повыше — в таком автомобиле сразу чувствуешь себя увереннее. Но даже если у вас уже есть опыт вождения, а вы просто хотите пересесть на автомобиль побольше и иметь такой же расход топлива, как на малолитражках, то это именно то, что нужно.

Chevrolet Malibu. «Комфортный автомобиль среднего класса»

фото: Tut.by

Год выпуска: 2015

Двигатель: 1,5 л

Автоматическая коробка передач

160 лошадиных сил

Рыночная стоимость: 26−50 тысяч рублей

Американские автомобили, по словам Максима, уверенно завоевывают белорусский рынок. Так, седан Chevrolet Malibu девятого поколения, который выпускался с 2015 по 2018 годы, успел полюбиться автомобилистам из СНГ за лучшее соотношение цена-качество-комфорт-дизайн. Позиционируется как автомобиль среднего класса.

— Учитывая, что опции в комплектации этого автомобиля можно докупить, у нас на вторичном рынке есть базовые версии с очень интересными и приятными «допами», — рассказывает менеджер. — Уже в базе машина может «похвастаться» десятью подушками безопасности, антиблокировочной системой, системами курсовой устойчивости и помощи в гору, датчиком давления в шинах, галогеновой передней оптикой с датчиком света, штатной аудиосистемой, кондиционером с климат-контролем, передними креслами с шестью регулировками. Салон, естественно, будет тканевым.

Затем от комплектации к комплектации будут добавляться камера заднего вида, кожаный салон, ряд систем безопасности вроде контроля слепых зон и активного круиз-контроля, который способен самостоятельно останавливать автомобиль при опасном приближении к препятствию. В более дорогих версиях присутствуют продвинутая аудиосистема, вентиляция передних сидений, запуск мотора кнопкой, штатная навигация, диски диаметром от 17 до 19 дюймов (базовые — на 16 дюймов), восемь новых цветов кузова.

Эксперт считает, что по технической составляющей вопросов к машине нет вообще. Единственное нарекание от владельцев — недостаточная шумоизоляция:

— Этот автомобиль — золотая середина среди всего, что сейчас у нас есть из Штатов. Можно найти модели дешевле, но такого удобства они не предоставят. А дизайн Malibu просто взорвал спрос на эти авто, как только они поступили на белорусский рынок. Машина продает себя сама по одной только фотографии.

Nissan Qashqai. «Для водителей с опытом»

фото: Tut.by

Год выпуска: 2014

Двигатель: 2 л

Автоматическая коробка передач

144 лошадиных сил

Рыночная стоимость: 33−55 тысяч рублей

Закрывает наш топ надежности Nissan Qashqai второго поколения, выпускавшийся с 2013 по 2017 годы. Автомобиль английской сборки, представлен в комплектации se+, которая поставлялась на рынок СНГ с уже готовым пакетом для наших дорог.

— В своем классе этот автомобиль считается одним из лучших благодаря самому высокому клиренсу — 200 мм и двойной оцинковке кузова, — рассказывает Максим. — А уверенности покупателям добавляет то, что на оцинкованный кузов Nissan Qashqai еще и дается 12 лет гарантии на сквозную коррозию. Машина по-настоящему комфортная: есть и двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, встроенная навигация, очень просторные салон и багажник. Автомобиль не самый дешевый в обслуживании, но если внимательно к нему относиться и вовремя заезжать на сервис, он не подведет.

фото: Tut.by

Перед продажей сотрудники автосалона «АВТОДОМ» полностью подготовят автомобиль: вы заберете его аккуратным и чистым, с проверенной документацией и без скрытых дефектов

Приобретать эту модель эксперт советует водителям с опытом вождения. Все из-за габаритов автомобиля — новичку, скорее всего, с ними придется нелегко.

— Основную популярность Qashqai завоевал у нас благодаря явным преимуществам перед другими марками в своем классе и доступным ценам в различных комплектациях — легко выбрать себе автомобиль по бюджету, — говорит эксперт.

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