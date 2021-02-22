Жириновский предложил ограничение по весу для россиян и чиновников 10 22.02.2021, 9:58

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Он пояснил, что «безмерно толстый человек — это большие расходы государства».

Лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» озвучил предложение ввести ограничения по массе тела для россиян. «Я еще в 2014 году сказал, почти 7 лет назад: давайте установим 80 килограмм. Я не говорю, что надо увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас — 95», — заявил Жириновский, пишет znak.com.

Он пояснил, что «безмерно толстый человек — это большие расходы государства». «Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают», — отметил лидер ЛДПР.

Чиновникам он предложил установить иную планку. «Вес чиновника — 100 кг и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не 2-й степени, а 1-й. Это наша идея — давать рекомендации гражданам. Потому что просто так соблюдать диету не хотят, сладкого много едят, мучного», — высказался Жириновский.

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