На руках у агрофюрера почти нет козырных карт 1 22.02.2021, 10:29

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фото: Коммерсантъ

Деду отступать некуда.

Telegram-канал «Ник и Майк» проанализировали расклад сил перед встрече Лукашенко и Путина:

- внезапная перед 8 марта остановка цветочной контрабанды со стороны России. Беларусь импортировала 940 млн штук цветов (60 процентов всего рынка). Сейчас перед встречей Кремль дает понять, что в курсе этой схемы. И не надо забывать, что таких схем много – например, сигареты и сыры (1:0 в пользу Путина).

- продление договора о нахождении двух российских баз на территории Беларуси. Лукашенко в былые годы много вопил о том, что Россия не платит за них ни копейки. Однако в нынешних условиях торговаться не с руки. Поэтому – новая 25-летная кабала (2:0 в пользу Путина).

- перевалка нефти (и в перспективе – калия) через российские порты. Россия жестко взялась отслеживать выполнение этого соглашения. Мишустин нашел время позвонить коллеге Головченко даже в субботу, чтобы удостовериться, что все идет по плану. Литва уже высказала недовольство (3:0 в пользу Путина)

- обратите внимание: Лукашенко в конце 2020 года ни дня не торговался по ценам на нефть и газ. Даже несмотря на то, что цена на газ поднялась с 127 долларов до 128,5. В иной год вой стоял бы до середины февраля, сейчас – покорное молчание даже на ВНС, где досталось всем от ИП до кукловодов всех мастей (4:0 в пользу Путина).

- успокоение протестов и конституционная реформа, которые требовали в Сочи в предыдущий приезд. Ценой невероятных репрессий людей с улиц убрать удалось. Вместо конституционной реформы дед везет Путину решение ВНС о создании комиссии по конституционной реформе. Возможно, с исчезающими чернилами. Полбалла отдадим деду (4:0,5 в пользу Путина).

- вопрос Бабарико, который также был важным на встречах деда с Лавровым, Нарышкиным. Тут Лукашенко будет разводить руки и кивать на белорусский суд, бессмысленный и беспощадный. Мол, я-то тут причем? «Наворовал – верни». Правда, все портит заявление главного чекиста о том, что на суде будут показаны все российские кукловоды. Песков уже ждет с нетерпением. Поэтому – еще 0,5 очка отдадим Лукашенко (4:1 в пользу Путина).

Таким образом, на руках у агрофюрера почти нет козырных карт. Вел он себя в начале года показательно послушно (возможно, в Сочи даже принесет в зубах тапочки хозяину). И вот уже инсайдеры в телеграм-каналах с хорошим нюхом заговорили о том, что российские компании («Северсталь», «Ростех», и «Уралхим») готовы прикупить по дешевке соответственно БМЗ, МЗКТ и «Гродно Азотом». До этого прорывались какие-то слухи про «Беларуськалий». Это похоже на правду. Довести ситуацию до ручки, а потом чего-нибудь хапануть – это очень российская история. Они понимают, что деду отступать некуда.

Обычно дед никогда до встречи не выкладывал на стол ничего старше семерок и восьмерок. Раньше деньги давали только за обещания. Сейчас, кажется, коленкор поменялся. И заходить пришлось с вольтов с дамами. Так тоже иногда выигрывают, но посмотрим, что будет на этот раз.

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