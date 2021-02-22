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Как белорусская диаспора поддержала соотечественников

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  • 22.02.2021, 10:32
Как белорусская диаспора поддержала соотечественников

Потрясающая поддержка от белорусов зарубежья.

Как пишет Telegram-канал «Хартия-97%», в эти выходные акции солидарности с Беларусью прошли в Бельгии, Германии (Берлин, Дрезден, Дюссельдорф), Великобритании, Литве, Нидерландах, Польше, США и Швеции.

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