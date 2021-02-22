В США проверят самолеты серии Boeing 777, один из которых начал распадаться в воздухе 22.02.2021, 10:39

фото: EPA

Компания Boeing поддержала это решение.

В США проверят все самолеты Boeing 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112 после того, как недавно у одного из них вскоре после вылета загорелся двигатель и самолет начал разваливаться в воздухе. Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления США в Twitter, пишет "Гордон".

"Мы изучили все доступные данные по безопасности после вчерашнего инцидента. Основываясь на первоначальной информации, мы пришли к выводу, что следует увеличить длительность проверки полых лопастей вентилятора, которые являются уникальными для этой модели двигателя, используемого исключительно на самолетах Boeing 777", – заявил глава авиационного управления Стив Диксон.

Также в заявлении говорится о необходимости снять с эксплуатации ряд самолетов Boeing 777 с двигателем Pratt & Whitney 4000-112.

Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL — The FAA ✈️ (@FAANews) February 21, 2021

За расследование уже взялся Национальный совет США по безопасности транспорта. Предварительная проверка двигателя пострадавшего самолета показала, что две лопасти вентилятора были сломаны, а остальные повреждены, сообщает CNN. Источники журналистов отметили, что, вероятно, одна лопасть оторвалась, задев другую.

Компания Boeing поддержала решение временно снять эту серию самолетов с эксплуатации.

"Пока расследование Нацсовета по безопасности транспорта продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока Федеральное авиационное управление не определит соответствующий протокол проверки", – говорится в сообщении компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».