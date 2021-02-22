Стало известно, за сколько будут продавать заброшенные дома 1 22.02.2021, 10:47

Фото: Юлия РОМАНЬКОВА

Согласован проект указа.

Проект указа об отчуждении жилых домов и совершенствовании работы с пустующими и ветхими домами уже «согласован со всеми заинтересованными», пишет nn.by.

Об этом на телеканале СТВ рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич.

Он добавил, что местным властям будут предоставлены определенные полномочия и упрощен порядок. «Например, в некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать такой объект сразу за 1 базовую величину»»

Председатель Госкомимущества также обратил внимание, что должна учитываться очень тонкая граница между интересами прежних собственников обветшалых домов.

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