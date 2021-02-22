Ученые заявили об удивительной находке в скалах возрастом 3,5 миллиарда лет 1 22.02.2021, 11:07

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Находка меняет все представления о формах жизни на Земле.

В древних скальных образованиях в Австралии ученые обнаружили органические молекулы, что является первым подробным доказательством существования ранних химических ингредиентов, которые могли лежать в основе первобытных микробных форм жизни на Земле. Об этом рассказывает Science Аlert (перевод - «Апостроф»).

Открытие, сделанное в формации Дрессер возрастом 3,5 миллиарда лет в кратоне Пилбара в Западной Австралии, дополняет обширный массив исследований, указывающих на древнюю жизнь в этой части мира, которая представляет собой одно из двух нетронутых обнаженных месторождений.

В новом исследовании, ученые из Германии в залежах барита - минерала, образовавшегося в результате различных процессов, включая гидротермальные явления, обнаружили биологически значимые органические молекулы.

Как рассказал геобиолог Хельге Мисбах из Кельнского университета в Германии, бариты пахнут тухлыми яйцами. Это - химически стабильный минерал, способный сохранять жидкости и газы внутри породы в течение миллиардов лет.

"Таким образом, мы подозревали, что они содержат органический материал, который мог служить питательными веществами для ранней микробной жизни", - пояснил он.

Используя ряд методов для анализа образцов барита - включая газовую хроматографию-масс-спектрометрию, микротермометрию и анализ стабильных изотопов, исследователи обнаружили то, что они описывают как "интригующее разнообразие органических молекул с известной или предполагаемой метаболической значимостью".

Среди них были органические соединения уксусная кислота и метантиол, а также многочисленные газы, включая сероводород, которые могли иметь биотическое или абиотическое происхождение.

Хотя невозможно быть уверенным в точных связях, непосредственная близость этих включений в баритовой породе и соседних органических наростов, называемых строматолитами, предполагает, что древние химические вещества, когда-то переносимые внутри гидротермальных флюидов, могли повлиять на первобытные микробные сообщества.

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