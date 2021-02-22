The New European: Россия гниет, куда теперь повернут путинские клептократы? 1 22.02.2021, 11:23

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

У коррумпированного внутреннего круга президента есть власть, чтобы свергнуть его.

Алексей Навальный сделал свое дело, но только у коррумпированного внутреннего круга президента есть власть, чтобы свергнуть его, пишет британское издание The New European (перевод — inosmi.ru).

«Я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить по его приказу. И вот это сводит с ума маленького вороватого человечка в его бункере. Убийство — единственное средство борьбы, которое он знает. В историю он войдет именно как отравитель». Эти слова произнес Алексей Навальный, находясь в клетке подсудимого, перед тем как его отправили в тюрьму на несколько лет за то, что у него хватило дерзости не умереть.

«Вот, знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, и будет у нас Владимир Отравитель Трусов», — добавил Навальный перед тем, как бросить кривую улыбку своей жене Юлии и нарисовать сердечко на стекле, отделяющем его от зала суда.

Так и началась очередная жалкая глава в истории России. Путин уже третий десяток лет находится у власти, а благодаря специально внесенным в конституцию изменениям, он сможет править еще два срока по семь лет и оставаться на своем посту до 2036 года. Он будет пытаться занимать его как можно дольше, ведь ему больше некуда идти. Он живет в своей собственной золотой клетке. Благодаря коронавирусу сейчас его видит очень малое количество человек. А если им удается встретиться с ним, посетители вначале должны пройти через тоннель дезинфекции, расположенный в его официальной резиденции, там их обрабатывают специальным аэрозолем. Как предполагается, не ядовитым.

Путин опирается на силовиков, аппарат безопасности, чтобы оставаться у власти и держать своих людей под контролем. Он опирается на олигархов, чтобы становиться богаче. Им запрещено инакомыслие, но взамен они могут запасать добычу. Это клептократия в ее высшей форме, но для тех, кто на верху, она работает. Вот почему она настолько непроницаема.

Навальный стал знаменитостью от мира политики, всемирно известным узником совести. За его смелость покинуть убежище и вступить в схватку с режимом его сравнивали с Лениным и Троцким. А его жену Юлию за светлые волосы, темные очки и невероятное хладнокровие в условиях давления — с Грейс Келли (американская актриса — прим. ред.). «Я не боюсь и вас всех призываю не бояться тоже», — сказала она толпе в ходе недавних протестов. Немногим позднее она снимала на видео, как дверь ее квартиры вышибают военизированные полицейские в масках и, уже не в первый раз, уводят ее с собой.

С точки зрения Кремля, Навальный — агент ЦРУ. Они не могут заставить себя назвать его имя. Парадокс в том, что, если бы не покушение на его жизнь («Новичок» нанесли на его нижнее белье), оппозиция бы так и оставалась в упадке. Ей с трудом удавалось добиться прогресса. Навальный не раз оказывался привлечен к судебным делам, его брата незаконно бросили в тюрьму. За его женой следили и притесняли. Банковские счета семьи были заморожены, об этом узнал его сын, когда попытался расплатиться картой за пиццу.

А потом, в августе прошлого года, в ходе очередной поездки в российскую глубинку в рамках предвыборной кампании, на которую возлагали больше надежд, чем ожиданий, Навальный резко почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Когда пассажир кричал в агонии, пилот совершил экстренную посадку в ближайшем городе Омске. Там его срочно доставили в больницу. Правительство Германии убедило Россию разрешить забрать его на лечение. Путин согласился, предполагая, что Навальный умрет во время долгой поездки.

Благодаря невероятно грамотному лечению, сначала со стороны российских парамедиков, а потом немецких врачей, он выжил. Когда в последствии Путина спросили об этих событиях, он с присущим его пренебрежением заявил, что его спецслужбы не допустили бы такой ошибки. «Берлинский пациент», должно быть, заразился чем-то другим. Похоже, Путин забыл, что его военная разведка, ГРУ, несколькими годами ранее в Солсбери таким же образом пыталась убить бывшего агента Сергея Скрипаля и не смогла.

Отравление — это инструмент Кремля, он использует его везде, от кафе на Пиккадилли (успешное убийство Александра Литвиненко в 2006 году) до номера в сибирском отеле. Бывает и стрельба: в 2015 году ведущего деятеля оппозиции Бориса Немцова застрелили на мосту неподалеку от Красной площади. Однако приспешники Путина из силовых структур находят что-то заманчиво символичное в отравлениях. Отравление посылает сразу два сигнала: во-первых, никто не застрахован, а во-вторых, исполнители с удовольствием афишируют свои действия.

Спецслужбы и раньше пытались убить Навального, в 2017 году его облили зеленой субстанцией, и теперь он с трудом видит правым глазом. Похоже, они пытались убрать и Юлию. Год назад, когда они проводили отпуск в Калининграде, она заболела какой-то загадочной болезнью.

ГРУ и ФСБ — наследники КГБ — не очень переживают, когда их попытки проваливаются. Главное — устрашение и безнаказанность. Вот почему случай с Навальным настолько интересен. В отличие от других, кто пытался заниматься оппозиционной политической деятельностью, олигарха Михаила Ходорковского (после длительного тюремного заключения он живет в Лондоне) и бывшего гроссмейстера Гарри Каспарова (живет в США), Навальный отказался оставаться в ссылке.

Он знал, что его, вероятнее всего, посадят в тюрьму. За несколько недель до публичного возвращения из Берлина домой он выпустил серию видеороликов. В одном из них он, выдавая себя за сотрудника ФСБ, выведал у технического оперативника подробности, как его трусы обработали химическим веществом в Томске.

Навальный применил свою фирменную смесь бесстрашной журналистики и едкого остроумия. На его основном канале в YouTube, Навальный LIVE, тысячи подписчиков. Годами его влоги, блоги и фильмы отличались смешными мемами и запоминающимися фразами. Раз за разом он повторяет: партия Путина, «Единая Россия», — это «партия жуликов и воров». Его тон насмешливый, а не праведный. И он находит отклик, в основном, среди молодежи.

Гвоздем программы стал, выпущенный незадолго до его возвращения в Россию, двухчасовой фильм о дворце Путина на курорте Геленджик на побережье Черного моря. Детали, смесь съемок с дрона и созданной на компьютере графики, завораживали: поместье в 30 раз больше Монако, 700 акров виноградников, вертолетная площадка, анфилада залов в версальском стиле и даже не одна, а две аквадискотеки. Никто точно не знает, зачем они, но это не помешало ряду российских реперов и влогеров снять свои собственные ролики.

Этот фильм посмотрело 100 миллионов человек по всему миру, в том числе, по оценкам, 70 миллионов россиян, это практически все взрослое население страны. Однако впечатляют результаты опроса, проведенного вскоре после выхода фильма. Только 17 процентов респондентов сказали, что после просмотра фильма их отношение к Путину ухудшилось, 77 процентов заявили, что ничего не изменилось. Это можно рассматривать двояко: либо ничего не может поколебать их веру в него, либо их мнение о нем изначально не было хорошим. В любом случае это говорит о попустительстве, апатии или отчаянии.

Путин знает, что мировое сообщество введет новые санкции и иные меры, но ему это безразлично. С точки зрения нахождения у власти, его точечные репрессии работают.

Однако, в отличие от других авторитарных режимов, таких как Китай, он не может выполнить свою часть сделки: обеспечить процветание. Уровень жизни бедных слоев населения и среднего класса падает на глазах у небольшой полоски элиты, набивающей свои карманы.

Вероятнее всего, Навальный много времени проведет в тюрьме. Ему выдвинут другие обвинения, а суд вынесет обвинительный приговор. Само по себе выживание в тюрьме станет достижением. Его команда спродюсирует несколько моментов в СМИ, пройдет еще несколько протестных акций, но сохранить динамику последних месяцев будет сложно. Благодаря интернету, российская молодежь более активна и раздражена, она обладает большим объемом знаний, чем раньше, но, похоже, это мало на что может повлиять.

Единственные реальный способ свержения Путина может исходить только от его внутреннего круга, от людей, которые с отчаянием наблюдают, как Россия атрофируется. Любые согласованные действия будут по-настоящему опасны. В любом случае, единственные, у кого есть средства выступить против него, — это те, кто больше всего получил от него и кто больше всего боится его потерять. Время и сила на стороне клептократии.

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