В Беларуси за протесты на пять лет осудили 16-летнего подростка

В Беларуси за протесты на пять лет осудили 16-летнего подростка3
- 22.02.2021, 11:39
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Никита Золотарев болеет эпилепсией.
22 февраля судья Дмитрий Дебой вынес приговор по уголовному делу за «массовые беспорядки». 16-летний Никита Золотарев наказан пятью годами воспитательной колонии, сообщает «Радыё Свабода».
25-летний Дмитрий Корнеев лишен свободы на 8 лет. 28-летний Леонид Ковалев наказан 6 годами колонии.
После приговора у Никиты Золотарева началась истерика. Он бросался на решетку и кричал «Выпустите меня отсюда!».
16-летний Никита Золотарев болеет эпилепсией. Его отец рассказывал журналистам, что Никиту били в милиции и СИЗО. На это адвокат подавал жалобу, но органы не нашли состава преступления. Никита заявил на суде, что его били не только в августе, но и 29 декабря в гомельском СИЗО. Также подросток заявил на суде, что ему в СИЗО не дают таблеток.
Адвокаты в своих выступлениях отмечали, что в действиях их подзащитных нет состава преступления.