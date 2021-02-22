В Польше перехватили крупнейшую партию контрабандных сигарет из Беларуси

В Польше перехватили крупнейшую партию контрабандных сигарет из Беларуси31
- 22.02.2021, 12:02
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Ее оценивают в $7,4 миллионов.
На автомобильном пограничном переходе в Кузнице польские пограничники и налоговики перехватили крупнейшую партию контрабандных сигарет из Беларуси. Стоимость груза из более 1,8 млн пачек сигарет составляет 27,5 млн злотых (около 7,41 млн долларов).
«Это самая крупная когда-либо предотвращенная попытка контрабанды сигарет через польские пограничные переходы», — заявили в пресс-службе Подляского пограничного управления.
В прицепах двух грузовиков вместо заявленных досок находилось огромное количество сигарет без польских акцизных марок.