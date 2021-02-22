Евросоюз анонсировал новые санкции в отношении России 1 22.02.2021, 12:09

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Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.

Европейский Союз, судя по всему, введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу, заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью изданиям медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland, которое публикуется в понедельник, 22 февраля. Его слова прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы, пишет сайт dw.com.

Новые штрафные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

В свою очередь, глава российской миссии при ЕС Владимир Чижов заверил, что Москва «будет готова ответить» в случае новых «нелегитимных односторонних» мер. Решения ЕС по России являются «нелогичными и поразительно политизированными», приводит немецкое издание Die Welt слова Чижова.

Замена условного срока по делу «Ив Роше» реальным

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы «Новичок», 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании «Ив Роше». В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Мосгорсуд позднее вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые оппозиционер провел под домашним арестом.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

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