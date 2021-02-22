Все изменилось 13 Юрий Бутусов

22.02.2021, 12:42

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Что теперь — после решения Зеленского о санкциях против Медведчука.

Владимир Зеленский стал государственным деятелем. Два года Зеленский пытался сравняться или превзойти Порошенко, двигаясь в матрице стереотипов 2014—2019 годов в условиях давно изменившейся реальности. Это была имитация формы без осознания содержания.

Россия надеялась использовать слабость нового президента Украины для того, чтобы нарастить свои политические ресурсы для раскачки Украины изнутри. И почти два года у Путина и Медведчука многое получалось. Казалось, Зеленский так и уйдет на дно, не осознав, что его ведут на поводке российские агенты в его окружении.

Но 19 февраля обстановка изменилась. Вне закона поставлен не просто Медведчук — вне закона поставлена пророссийская политика в Украине. Это открывает теперь окно возможностей для более самостоятельной политики, для новых антироссийских инициатив, и сжигает все мосты для заигрывания с пророссийским электоратом.

Думаю, что президенту еще только предстоит осознать глобальные последствия своего решения по Медведчуку. Это не пиар в каске, это то, что должен делать Верховный Главнокомандующий во время войны — создавать контур обороны и безопасности страны. Создавать новые инициативы, которые усиливают государство, которые мобилизуют общество для защиты страны.

Зеленский не должен думать, что санкции по Медведчуку - это вечные лавры. Нет, это выход из политической матрицы в реальность, на свой самостоятельный трек. И если за словами на бумаге не последует действий - овации быстро забудутся, так как это было с Ющенко, который также принимал в свое время ряд сильных антироссийских решений. И то, что у нас происходит в государстве, с хаотичными временами Ющенко очень похоже.

Президент должен реформировать силовые структуры, чтобы проводить самостоятельную политику. Это задача номер 1 для президента. Без реформы силовиков любые рассказы о либеральной экономике останутся пустыми разочарованиями. Надо признать, что мы очень далеки еще от победы в войне - но сделан реальный шаг вперед, чтобы эту победу приблизить.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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